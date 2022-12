Von Javier Cáceres, Lusail

Es gibt Dinge, die passieren einfach. Zum Beispiel: Dass Leo Messi daherkommt und die Vorsätze all jener zerstört, die ausnahmsweise von jemand anderem reden wollten als von ihm. Was in der Nacht zu Mittwoch, nach dem 3:0-Sieg Argentiniens im Halbfinale gegen Kroatien, auch hieß, eigene Vorsätze zu zerstören.