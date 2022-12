Da feiern sie: Lionel Messi lässt den Pokal in den Straßen von Buenos Aires gar nicht mehr los.

Argentiniens Weltmeister sind in der Heimat gelandet. Die Fans warten bis tief in die Nacht, um einen Blick auf die Spieler zu erhaschen. Die Bilder aus Buenos Aires.

Von Celine Chorus

Fußballweltmeister Argentinien ist in der Heimat angekommen. Mit geringfügiger Verspätung landete das Team um Lionel Messi mitten in der Nacht in Buenos Aires.

Detailansicht öffnen (Foto: Luis Robayo/AFP)

Mit dem WM-Pokal in der Hand, der Medaille um den Hals und einem strahlenden Lächeln stieg Messi an der Seite seines Trainers Lionel Scaloni als Erster aus dem Flugzeug.

Detailansicht öffnen (Foto: Marcelo Endelli/Getty)

Nach der Landung am Flughafen Ezeiza wurde für die Spieler ein roter Teppich ausgerollt. Den Airbus A330 zierte ein Messi-Porträt, dazu der Spruch "ein Team, ein Land, ein Traum".

Detailansicht öffnen (Foto: Agustin Marcarian/Reuters)

Es ist der Moment, auf den in Argentinien alle sehnsüchtig gewartet haben: Nach einem 4:2 im Elfmeterschießen gegen Frankreich sind Messi und der WM-Pokal endlich zu Hause.

Detailansicht öffnen (Foto: Mariana Nedelcu/Reuters)

Auf den Straßen von Buenos Aires standen Tausende Fans bis tief in die Nacht Schlange, um einen Blick auf ihre Helden zu erhaschen.

Detailansicht öffnen (Foto: Mariana Nedelcu/Reuters)

In einem offenen Doppeldecker-Bus mit der Aufschrift "campeones del mundo" ging es anschließend für die Mannschaft zum argentinischen Fußballverband.

Detailansicht öffnen (Foto: Luis Robayo/AFP)

Durch endlose Fanspaliere schob sich der Bus in einen Außenbezirk von Buenos Aires. Argentiniens Präsident Alberto Fernández hat einen Feiertag angeordnet, damit das Land den WM-Titel feiern kann.

Detailansicht öffnen (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

Auf dem Oberdeck feierte Messi mit Rodrigo de Paul, Leandro Paredes und Lautaro Martínez den größten Moment seiner Karriere. Am Mittag wird die Mannschaft dann die WM-Trophäe am Obelisken in der Innenstadt präsentieren.