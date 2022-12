Von Javier Cáceres

Eine der Entdeckungen der WM ist der Argentinier Alexis Mac Allister vom englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion. Er gehört im Mittelfeld zur Prätorianischen Garde von Kapitän Lionel Messi. Der 23-Jährige ist der Sohn von Carlos Mac Allister, der in den 1990er Jahren bei Boca Juniors und in der argentinischen Nationalelf mit Diego Maradona zusammenspielte. "Ich habe keinen eigenen Nachnamen mehr. Ihr seid doch auch nur gekommen, um mit ,dem Papa von ...' zu sprechen", scherzt Carlos Mac Allister zur Begrüßung. Nicht ganz: Der 54-Jährige hat eine überaus interessante Vita - nicht nur als Fußballer. Der ehemalige Linksverteidiger (unter anderem bei Argentinos Juniors, Boca Juniors und Racing de Avellaneda) stammt aus Santa Rosa in der Provinz La Pampa. Er war dort Regionalpolitiker - und unter Präsident Mauricio Macri Sportstaatssekretär. Unter anderem bahnte er Argentiniens Bewerbung für die WM 2030 an. Die Argentinier nennen ihn "Colo", eine Abkürzung für "colorado", Roter, der (ehemaligen) Haarfarbe wegen. "Der Nachname ist schottisch. Aber meine Vorfahren waren Iren, die im 19. Jahrhundert nach Argentinien ausgewandert sind."