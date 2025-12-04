Otto Addo, 50, ist viel unterwegs in diesen Tagen. Der Nationaltrainer Ghanas, der in Düsseldorf wohnt, scoutet für seine Mannschaft Spieler in allen relevanten Ligen Europas, einmal im Monat verlangt der Arbeitgeber in Westafrika nach ihm, und an diesem Freitag wird er in Washington bei der WM-Auslosung sein (18 Uhr). Aber so hat sich Addo das ja selbst ausgesucht, als er im Sommer 2024 vorzeitig aus Borussia Dortmunds Trainerstab ausstieg, um selbständig zu werden und ein zweites Mal nach 2022 im Heimatland seiner Eltern als Nationalcoach zu arbeiten.