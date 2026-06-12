Podcast „Und nun zur WM“Curaçao? So einfach wird das gar nicht!

Die deutschen Nationalspieler haben sich auf der Pressekonferenz des DFB schon Gedanken gemacht über den ersten WM-Gegner: über Curaçao, ein Team voller Unbekannter, die auch erfahrenen Bundesliga-Kennern kaum etwas sagen. Aber: Zum Glück gibt es die Süddeutsche Zeitung und zum Glück gibt es zum Turnierstart wieder eine Sonderfolge unseres Fußball-Podcasts. Der heißt in diesen Wochen nicht „Und nun zum Sport“, sondern natürlich „Und nun zur WM“ – und es gilt: Wer hier aufmerksam zuhört, weiß Bescheid über die Jungs aus der Karibik, die am Sonntag gegen Deutschland antreten.
Zugeschaltet aus dem deutschen Quartier in Winston-Salem, einer Stadt, die sich anfühlt wie ein Städtchen, sind diesmal die Nationalteam-Reporter Philipp Schneider und Philipp Selldorf. Im Gespräch mit Moderator Jonas Beckenkamp liefern sie Einschätzungen zum ersten deutschen WM-Gegner, zur personellen Lage der DFB-Elf, zu einer möglichen Startaufstellung und zum Idyll des deutschen Teamquartiers in North Carolina.
Der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung erscheint immer montags. Sie finden alle Folgen auf iTunes, Spotify, RTL und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie via podcast@sz.de.