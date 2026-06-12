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Podcast „Und nun zur WM“Curaçao? So einfach wird das gar nicht!

Und nun zur WM – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung .
Und nun zur WM – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung. SZ.de

Deutschlands Nationalelf trifft auf einen Außenseiter, dessen Spieler kaum jemand kennt. Wie gut sind die Männer aus der Karibik? Und wie ist es so im Teamquartier des DFB? SZ-Reporter erzählen es im Talk.

Von Jonas Beckenkamp, Philipp Selldorf und Philipp Schneider

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Die deutschen Nationalspieler haben sich auf der Pressekonferenz des DFB schon Gedanken gemacht über den ersten WM-Gegner: über Curaçao, ein Team voller Unbekannter, die auch erfahrenen Bundesliga-Kennern kaum etwas sagen. Aber: Zum Glück gibt es die Süddeutsche Zeitung und zum Glück gibt es zum Turnierstart wieder eine Sonderfolge unseres Fußball-Podcasts. Der heißt in diesen Wochen nicht „Und nun zum Sport“, sondern natürlich „Und nun zur WM“ – und es gilt: Wer hier aufmerksam zuhört, weiß Bescheid über die Jungs aus der Karibik, die am Sonntag gegen Deutschland antreten.

Zugeschaltet aus dem deutschen Quartier in Winston-Salem, einer Stadt, die sich anfühlt wie ein Städtchen, sind diesmal die Nationalteam-Reporter Philipp Schneider und Philipp Selldorf. Im Gespräch mit Moderator Jonas Beckenkamp liefern sie Einschätzungen zum ersten deutschen WM-Gegner, zur personellen Lage der DFB-Elf, zu einer möglichen Startaufstellung und zum Idyll des deutschen Teamquartiers in North Carolina.

Miroslav Klose im Interview
:„Ich rechne damit, dass mein Rekord in diesem Turnier fällt“

Miroslav Klose spricht zum WM-Start über die Chancen des deutschen Teams, über seine 16 WM-Treffer – und erklärt, welcher Spieler ihm bitte den Torrekord entreißen soll.

SZ PlusInterview von Christof Kneer

Der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung erscheint immer montags. Sie finden alle Folgen auf iTunes, Spotify, RTL und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie via podcast@sz.de.

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