Manchmal weiß man bei dieser Weltmeisterschaft nicht, ob das, was man sieht, wirklich das ist, was man sieht. Was im Stadion wie eine Trinkpause rüberkommt, verwandelt sich im Fernsehen in einen Werbeblock. Und wenn „Football unites the world“ über die Big Screens und WM-Bildschirme flimmert, ist das erst mal nur ein Fifa-Slogan. Allerdings, wenn man genauer hinschaut, fällt einem die Diskrepanz zur Echtwelt schwer ins Auge, weil doch vor Kurzem noch der WM-Gastgeber Donald Trump es war, der den WM-Gast Iran in die Steinzeit zurückbomben wollte.

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Auf dem Weg zum Stadion in Atlanta kommt man an einer Bronze-Statue des Boxhelden Evander Holyfield vorbei, der in Atlanta aufgewachsen ist und an Ort und Stelle gelernt hat, was Kämpfen bedeutet. Das Denkmal ist ein exaktes Ebenbild des Boxers, nur ein paar Nummern größer. Wenn man genauer hinschaut, fallen einem allerdings die Ohren auf, die ihm der Bildhauer geschenkt hat, zwei Lauscher vom Allerfeinsten. Dabei hat dieser Holyfield – viermal Weltmeister im Schwergewicht – 1997 aus einer Ringschlacht mit Mike Tyson eine seltene Verletzung davongetragen. Der seinerzeit frei drehende Tyson kaute – beziehungsweise biss – ihm ein ordentliches Stück der rechten Ohrmuschel ab, danach konnte Holyfield, der große Sohn Atlantas, nur noch mit halbem Ohr hinhören. Was im Fall des Falles eher von Vor- als von Nachteil ist.

Das Ohr des Boxers hat sich im Laufe der Jahre ganz gut regeneriert, aber auch auf jüngeren Aufnahmen kann man am echten Holyfield immer noch Spuren der alten Blessur erkennen. Seine Bronzeohren allerdings sind weitgehend makellos. „Er wird ohne Ohrenschaden verewigt“, stand schon in einem AP-Bericht zur Enthüllung der Statue vor fünf Jahren, und womöglich ist es ja ganz einfach so, dass das Publikum Glattheit am Ende doch lieber mag als Echtheit. Dass es sich an die Fights eines alten Boxers erinnert, Kämpfe bis aufs Blut – aber ihm gleichzeitig von Herzen wünscht, unversehrt aus all dem hervorgegangen zu sein. Oder jetzt, bei der Weltmeisterschaft: dass es die tollen Bilder der feiernden Fans aus aller Welt sieht und darüber vergisst, welche Reisebeschränkungen die Amerikaner erlassen haben. Und wie unverschämt teuer es ist, seinem Team bei diesem XXXL-Event hinterherzufahren, für viele unerschwinglich.

Was man sieht, und wie man es sieht, hängt sowieso immer vom Standpunkt des Betrachters ab. Das zeigt sich auch beim Blick auf das Ohrenpaar des großen Fighters Evander Holyfield, Kampfname „The Real Deal“. Wäre auch ein schöner Slogan für die Fifa.