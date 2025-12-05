48 Mannschaften, 104 Spiele, 16 Stadien: Die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bricht alle Rekorde. Noch nie gab es so viele Spielorte bei einer Weltmeisterschaft, die zum ersten Mal in drei Ländern ausgerichtet wird. Ein Überblick über die Stadien der Fußballweltmeisterschaft in Nordamerika.

Alle WM-Spielorte und Stadien in der Übersicht

Von den 16 Spielorten befinden sich neun in den USA, zwei in Kanada und drei in Mexiko. Die WM-Stadien sind nachfolgend nach Kapazität sortiert:

Arlington (bei Dallas, USA): AT&T Stadium , 94 000 Plätze, 9 Spiele (5 GS, 2 SF, 1 AF, 1 HF)

, 94 000 Plätze, 9 Spiele (5 GS, 2 SF, 1 AF, 1 HF) Mexiko-Stadt (Mexiko): Aztekenstadion , 83 000 Plätze, 5 Spiele (3 GS, 1 SF, 1 AF)

, 83 000 Plätze, 5 Spiele (3 GS, 1 SF, 1 AF) East Rutherford (bei New York, USA): MetLife Stadium , 82 500 Plätze, 8 Spiele (5 GS, 1 SF, 1 AF, Finale)

, 82 500 Plätze, 8 Spiele (5 GS, 1 SF, 1 AF, Finale) Atlanta (USA): Mercedes-Benz Stadium , 75 000 Plätze, 8 Spiele (5 GS, 1 SF, 1 AF, 1 HF)

, 75 000 Plätze, 8 Spiele (5 GS, 1 SF, 1 AF, 1 HF) Kansas City (USA): Arrowhead Stadium , 73 000 Plätze, 6 Spiele (4 GS, 1 SF, 1 VF)

, 73 000 Plätze, 6 Spiele (4 GS, 1 SF, 1 VF) Houston (USA): NRG Stadium , 72 000 Plätze, 7 Spiele (5 GS, 1 SF, 1 AF)

, 72 000 Plätze, 7 Spiele (5 GS, 1 SF, 1 AF) Santa Clara (bei San Francisco, USA): Levi’s Stadium , 71 000 Plätze (5 GS, 1 SF)

, 71 000 Plätze (5 GS, 1 SF) Inglewood (bei Los Angeles, USA): SoFi Stadium , 70 000 Plätze, 8 Spiele (5 GS, 2 SF, 1 VF)

, 70 000 Plätze, 8 Spiele (5 GS, 2 SF, 1 VF) Philadelphia (USA): Lincoln Financial Field , 69 000 Plätze, 6 Spiele (5 GS, 1 AF)

, 69 000 Plätze, 6 Spiele (5 GS, 1 AF) Seattle (USA): Lumen Field , 69 000 Plätze, 6 Spiele (4 GS, 1 SF, 1 AF)

, 69 000 Plätze, 6 Spiele (4 GS, 1 SF, 1 AF) Foxborough (bei Boston, USA): Gillette Stadium , 65 000 Plätze, 7 Spiele (5 GS, 1 SF, 1 VF)

, 65 000 Plätze, 7 Spiele (5 GS, 1 SF, 1 VF) Miami Gardens (USA): Hard Rock Stadium , 65 000 Plätze, 7 Spiele (4 GS, 1 SF, 1 VF, Spiel um Platz 3)

, 65 000 Plätze, 7 Spiele (4 GS, 1 SF, 1 VF, Spiel um Platz 3) Vancouver (Kanada): BC Place Stadium , 54 000 Plätze, 7 Spiele (5 GS, 1 SF, 1 AF)

, 54 000 Plätze, 7 Spiele (5 GS, 1 SF, 1 AF) Guadalupe (bei Monterrey, Mexiko): Estadio BBVA , 53 500 Plätze, 4 Spiele (3 GS, 1 SF)

, 53 500 Plätze, 4 Spiele (3 GS, 1 SF) Zapopan (bei Guadalajara, Mexiko): Estadio Akron , 48 000 Plätze, 4 Spiele (4 GS)

, 48 000 Plätze, 4 Spiele (4 GS) Toronto (Kanada): BMO-Field, 45 000 Plätze, 6 Spiele (5 GS, 1 SF)

Erklärung: GS = Gruppenspiele, SF = Sechzehntelfinale, AF = Achtelfinale, VF = Viertelfinale, HF = Halbfinale

AT&T Stadium, Arlington (bei Dallas, USA)

Das AT&T Stadium in Arlington bei Dallas. (Foto: Image of Sport/Newscom World/IMAGO)

Eröffnung: 2009

Kapazität: 94 000 Plätze

Baukosten: 1,3 Milliarden US-Dollar

Heimmannschaft: Dallas Cowboys (Football)

Stadionname zur WM: Dallas-Stadion

WM-Spiele 2026: 5 Gruppenspiele, 2 Sechzehntelfinale, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale

Größtes Stadion der Fußball-WM mit 94 000 Plätzen. Je nach Konfiguration kann die Kapazität weiter gesteigert werden - 2010 sahen über 108 000 Menschen im AT&T Stadium das NBA All-Star Game, bis heute Zuschauerweltrekord für ein Basketballspiel. Neben dem verschließbaren Dach sind besondere Highlights zwei der weltweit größten Videoleinwände mit jeweils 84,5 Meter Länge und 16 Meter Höhe.

Das Stadion ist Heimstätte des Football-Teams der Dallas Cowboys und war 2011 Gastgeber des Super Bowl. Zudem fanden dort 2009, 2011, 2013 und 2017 Spiele des Concacaf Gold Cup statt. Erstes Spiel in der Arena war kein Football-Spiel, sondern das Gold-Cup-Viertelfinale 2009 zwischen Guadeloupe und Costa Rica (Endstand 1:5).

WM-Spiele im AT&T Stadium

Sonntag, 14. Juni: Gruppenspiel

Mittwoch, 17. Juni: Gruppenspiel

Montag, 22. Juni: Gruppenspiel

Donnerstag, 25. Juni: Gruppenspiel

Samstag, 27. Juni: Gruppenspiel

Dienstag, 30. Juni: Sechzehntelfinale

Freitag, 3. Juli: Sechzehntelfinale

Montag, 6. Juli: Achtelfinale

Dienstag, 14. Juli: Halbfinale

Aztekenstadion, Mexiko-Stadt (Mexiko)

Das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. (Foto: Uwe Kraft/IMAGO)

Eröffnung: 1966

Kapazität: 81 000 Plätze, 90 000 ab 2026 geplant

Baukosten: 260 Millionen mex. Peso

Heimmannschaft: Club América (Fußball)

Stadionname zur WM: Aztekenstadion Mexiko-Stadt

WM-Spiele 2026: 3 Gruppenspiele, 1 Sechzehntelfinale, 1 Achtelfinale

Das legendärste Stadion der WM 2026. Erlebte denkwürdige Spiele und Momente der Fußballgeschichte und ist das einzige Stadion der Welt, in dem bislang zwei WM-Endspiele stattfanden. 1970 ereignete sich hier vor 107 000 Zuschauern im WM-Halbfinale das „Spiel des Jahrhunderts“, Italien besiegte Deutschland mit 4:3 in der Verlängerung; eine Gedenktafel am Aztekenstadion erinnert bis heute an das Spiel. Brasilien gewann am gleichen Ort vier Tage später gegen ausgelaugte Italiener durch ein 4:1 die WM.

1986 krönte sich Maradona in Mexiko-Stadt gegen Deutschland zum Weltmeister, sein entscheidender Pass auf Burruchaga leitete im Finale den 3:2-Siegtreffer für Argentinien ein. Im Viertelfinale gegen England verwandelte er hier eine Flanke mithilfe seiner Hand zum 1:0, nach dem Spiel sprach er von der „Hand Gottes“. Um der Welt zu zeigen, dass er auch reguläre Tore schießen kann, setzte er vier Minuten später zu einem Solo von der Mittellinie an, das im zwischenzeitlichen 2:0 endete und von der Fifa 2002 zum WM-Tor des Jahrhunderts gekürt wurde.

Unvergessen für die Mexikaner ist der 10. Juli 2011, als die mexikanische U-17-Nationalmannschaft im Aztekenstadion vor knapp 99 000 Zuschauern gegen Uruguay Fußballweltmeister wurde. Ein weiteres WM-Finale wurde im Aztekenstadion 1983 ausgetragen, Brasilien wurde durch ein 1:0 gegen Argentinien U-20-Weltmeister.

Seit der Eröffnung ist das Stadion Heimstätte von Club América. Für die WM 2026 wird das Stadion renoviert und modernisiert, die Kapazität steigt von 81 000 auf 90 000 Plätze.

WM-Spiele im Aztekenstadion

Donnerstag, 11. Juni: Gruppenspiel

Mittwoch, 17. Juni: Gruppenspiel

Mittwoch, 24. Juni: Gruppenspiel

Dienstag, 30. Juni: Sechzehntelfinale

Sonntag, 5. Juli: Achtelfinale

MetLife Stadium, East Rutherford (bei New York, USA)

Das MetLife Stadium in East Rutherford bei New York. (Foto: Allstar Picture Library Ltd/Sportsphoto/IMAGO)

Eröffnung: 2010

Kapazität: 82 500 Plätze

Baukosten: 1,6 Milliarden US-Dollar

Heimmannschaft: New York Giants, New York Jets (Football)

Stadionname zur WM: New-York-New-Jersey-Stadion

WM-Spiele 2026: 5 Gruppenspiele, 1 Sechzehntelfinale, 1 Achtelfinale, Finale

Finalort der WM am 19. Juli 2026. Die Heimstätte der beiden Football-Teams New York Giants und New York Jets wurde 2010 nach zweieinhalb Jahren Bauzeit und Baukosten von 1,6 Milliarden Dollar eröffnet und ersetzte das angrenzende Stadion der Giants, das inzwischen abgerissen wurde.

2014 gewannen die Seattle Seahawks in New York den Super Bowl gegen die Denver Broncos. Zwei Jahre später fand im MetLife Stadium das Endspiel der Copa América Centenario statt, Chile holte sich im Elfmeterschießen gegen Argentinien den Titel. Letztes fußballerisches Highlight in dem Stadion war das Finale der Fifa Klub-WM 2025, das der FC Chelsea gegen Paris Saint-Germain für sich entscheiden konnte.

Neben Football- und Fußballspielen fanden im MetLife Stadium auch zahlreiche Konzerte statt, unter anderem von Bruce Springsteen oder Taylor Swift.

WM-Spiele im MetLife Stadium

Samstag, 13. Juni: Gruppenspiel

Dienstag, 16. Juni: Gruppenspiel

Montag, 22. Juni: Gruppenspiel

Donnerstag, 25. Juni: Gruppenspiel

Samstag, 27. Juni: Gruppenspiel

Dienstag, 30. Juni: Sechzehntelfinale

Sonntag, 5. Juli: Achtelfinale

Sonntag, 19. Juli: Finale

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (USA)

Das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. (Foto: Jonathan Moscrop/Sportimage/IMAGO)

Eröffnung: 2017

Kapazität: 75 000 Plätze

Baukosten: 1,6 Milliarden US-Dollar

Heimmannschaft: Atlanta Falcons (Football), Atlanta United (Fußball)

Stadionname zur WM: Atlanta-Stadion

WM-Spiele 2026: 5 Gruppenspiele, 1 Sechzehntelfinale, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale

Beherbergt neben dem Football-Team der Atlanta Falcons auch das Fußball-Team Atlanta United – für deren Heimspiele wird die Kapazität auf den unteren Zuschauerrang verringert. War Austragungsort des Super Bowl 2019 und wird das Finale der NFL auch 2028 wieder ausrichten.

Das Mercedes-Benz Stadium war unter anderem Spielort bei der Fifa Klub-WM 2025, der FC Bayern unterlag hier Paris Saint-Germain im Viertelfinale mit 0:2. Am 8. Dezember 2018 konnte Atlanta United im heimischen Stadion vor 73 019 Zuschauern den MLS Cup gewinnen und krönte sich damit zu Hause zum Meister der Major League Soccer.

Highlights des Stadions sind das verschließbare Dach sowie ein 335 Meter langer Videoleinwand-Ring. Die Baukosten stiegen von ursprünglich 700 Millionen auf 1,6 Milliarden Dollar.

WM-Spiele im Mercedes-Benz Stadium

Montag, 15. Juni: Gruppenspiel

Donnerstag, 18. Juni: Gruppenspiel

Sonntag, 21. Juni: Gruppenspiel

Mittwoch, 24. Juni: Gruppenspiel

Samstag, 27. Juni: Gruppenspiel

Mittwoch, 1. Juli: Sechzehntelfinale

Dienstag, 7. Juli: Achtelfinale

Mittwoch, 15. Juli: Halbfinale

Arrowhead Stadium, Kansas City (USA)

Das Arrowhead Stadium in Kansas City. (Foto: David Smith/AP)

Eröffnung: 1972

Kapazität: 73 000 Plätze

Baukosten: 43 Millionen US-Dollar

Heimmannschaft: Kansas City Chiefs (Football)

Stadionname zur WM: Kansas-City-Stadion

WM-Spiele 2026: 4 Gruppenspiele, 1 Sechzehntelfinale, 1 Viertelfinale

Eines der dienstältesten Stadien in der NFL. Wurde 1972 nach vier Jahren Bauzeit eröffnet und unterlag in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Überlegungen zur Renovierung und Neugestaltung. Seit 1994 wird im Arrowhead auf Natur-, anstatt auf Kunstrasen gespielt, 2010 wurden Renovierungen an den Spieler- und Trainerräumen vorgenommen sowie neue VIP-Logen installiert.

Das Arrowhead gilt als eines der lautesten Stadien der amerikanischen Football-Liga. 2014 stellte es mit 142,2 Dezibel einen neuen Rekord als lauteste Freiluftsportstätte der Welt auf erhielt damit einen Eintrag im Guinessbuch der Rekorde. Von 1996 bis 2007 war das Stadion zudem Heimstätte des Fußballteams der Kansas City Wizards.

WM-Spiele im Arrowhead Stadium

Dienstag, 16. Juni: Gruppenspiel

Samstag, 20. Juni: Gruppenspiel

Donnerstag, 25. Juni: Gruppenspiel

Samstag, 27. Juni: Gruppenspiel

Freitag, 3. Juli: Sechzehntelfinale

Samstag, 11. Juli: Viertelfinale

NRG Stadium, Houston (USA)

Das NRG Stadium in Houston. (Foto: Jerome Miron/Imagn Images/IMAGO)

Eröffnung: 2002

Kapazität: 72 000 Plätze

Baukosten: 352 Millionen US-Dollar

Heimmannschaft: Houston Texans (Football)

Stadionname zur WM: Houston-Stadion

WM-Spiele 2026: 5 Gruppenspiele, 1 Sechzehntelfinale, 1 Achtelfinale

Eröffnet 2002 nach zweieinhalb Jahren Bauzeit. Das Stadion mit seinem verschließbaren Dach war 2004 und 2017 Austragungsort des Super Bowl, beide Male gewann hier Tom Brady mit den New England Patriots den Titel.

Das zweite Finale gegen die Atlanta Falcons zählt zu den legendärsten Super Bowls der NFL-Geschichte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhten die Falcons auf 28:3, dabei war es zu diesem Zeitpunkt noch nie in der Geschichte des Super Bowl einem Team gelungen, einen Rückstand von mehr als zehn Punkten in einen Sieg umzumünzen. Angeführt von Brady schaffte New England das bis heute größte Comeback in einem Finale, in der letzten Minute konnten die Patriots zum 28:28 ausgleichen. In der Overtime gelang Runningback James White der entscheidende Touchdown zum Sieg für die Patriots. Es war die erste Führung für New England in diesem Spiel und das erste Mal, dass ein Super Bowl in der Verlängerung entschieden wurde.

WM-Spiele in Houston

Sonntag, 14. Juni: Gruppenspiel

Mittwoch, 17. Juni: Gruppenspiel

Samstag, 20. Juni: Gruppenspiel

Dienstag, 23. Juni: Gruppenspiel

Freitag, 26. Juni: Gruppenspiel

Montag, 29. Juni: Sechzehntelfinale

Samstag, 4. Juli: Achtelfinale

Levi’s Stadium, Santa Clara (bei San Francisco, USA)

Das Levi’s Stadium in Santa Clara bei San Francisco. (Foto: Tony Avelar/ASSOCIATED PRESS)

Eröffnung: 2014

Kapazität: 71 000 Plätze

Baukosten: circa 1,3 Milliarden US-Dollar

Heimmannschaft: San Francisco 49ers (Football)

Stadionname zur WM: San-Francisco-Bay-Area-Stadion

WM-Spiele 2026: 5 Gruppenspiele, 1 Sechzehntelfinale

Seit der Eröffnung Heimstätte der San Francisco 49ers. Erstes Spiel im 2014 eröffneten Stadion war die MLS-Begegnung zwischen den San Jose Earthquakes und Seattle Sounders FC. Zudem fand im Februar 2015 im Levi’s Stadium ein NHL-Spiel zwischen den San Jose Sharks und den Los Angeles Kings statt. Der Zuschauerrekord des Stadions mit 76 976 Besuchern wurde einen Monat später bei der Wrestling-Veranstaltung Wrestlemania aufgestellt.

2016 gastierte der Super Bowl im Levi’s Stadium, die Denver Broncos krönten sich gegen die Carolina Panthers zum neuen Champion. 2026 kehrt das NFL-Finale wieder nach San Francisco zurück. Zudem fand im Stadion das Eröffnungsspiel der Copa América Centenario 2016 statt, das Kolumbien mit 2:0 gegen die USA gewann.

WM-Spiele im Levi’s Stadium

Samstag, 13. Juni: Gruppenspiel

Dienstag, 16. Juni: Gruppenspiel

Freitag, 19. Juni: Gruppenspiel

Montag, 22. Juni: Gruppenspiel

Donnerstag, 25. Juni: Gruppenspiel

Mittwoch, 1. Juli: Sechzehntelfinale

SoFi Stadium, Inglewood (bei Los Angeles, USA)

Das SoFi Stadium in Inglewood bei Los Angeles. (Foto: Charles Baus/Newscom World/IMAGO)

Eröffnung: 2020

Kapazität: 70 000 Plätze

Baukosten: geschätzt zwischen 5 und 6 Milliarden US-Dollar

Heimmannschaft: Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers (Football)

Stadionname zur WM: Los-Angeles-Stadion

WM-Spiele 2026: 5 Gruppenspiele, 2 Sechzehntelfinale, 1 Viertelfinale

Mit Baukosten von mehr als fünf Milliarden Euro Stand 2025 das teuerste Stadion der Welt. Zu den Baukosten, die hauptsächlich privat durch den LA-Rams-Besitzer Stan Kroenke finanziert wurden, kamen auch Ausgaben eines Unterhaltungskomplexes mit Parks, Gastronomie und weiteren Hallen hinzu. Das Stadion ist komplett überdacht und verfügt als besonderes Highlight über einen gigantischen Videoring über dem Spielfeld.

2022 gastierte der Super Bowl im SoFi Stadium, ein Jahr später wurde dort das Finale des Concacaf Gold Cup ausgetragen. Im selben Jahr fanden im SoFi Stadium die Dreharbeiten für den Konzertfilm „Taylor Swift: The Eras Tour“ statt. Außerdem sind im Stadion 2028 die Eröffnungs- sowie die Abschlusszeremonie der Olympischen Sommerspiele geplant.

WM-Spiele im SoFi Stadium

Freitag, 12. Juni: Gruppenspiel

Montag, 15. Juni: Gruppenspiel

Donnerstag, 18. Juni: Gruppenspiel

Sonntag, 21. Juni: Gruppenspiel

Donnerstag, 25. Juni: Gruppenspiel

Sonntag, 28. Juni: Sechzehntelfinale

Donnerstag, 2. Juli: Sechzehntelfinale

Freitag, 10. Juli: Viertelfinale

Lincoln Financial Field, Philadelphia (USA)

Das Lincoln Financial Field in Philadelphia. (Foto: Brian Kushner/Alamy Stock Photos/mauritius images)

Eröffnung: 2003

Kapazität: 69 000 Plätze

Baukosten: 512 Millionen US-Dollar

Heimmannschaft: Philadelphia Eagles (Football)

Stadionname zur WM: Philadelphia-Stadion

WM-Spiele 2026: 5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

2003 eröffnet, wurde das Heimstadion der Philadelphia Eagles von 2013 bis 2015 modernisiert, wobei unter anderem 1300 neue Plätze geschaffen wurden. Das Eröffnungsspiel bestritten am 3. August 2003 Manchester United und der FC Barcelona, die Engländer gewannen mit 3:1.

Im Eröffnungsjahr fanden vier Vorrundenspiele der Fußball-WM der Frauen im Lincoln Financial Field statt. 2009, 2015 und 2019 gastierte der Concacaf Gold Cup in Philadelphia. 2016 wurden hier Spiele der Copa América Centenario ausgetragen, 2025 Spiele der Fifa Klub-WM. Das MLS-Team Philadelphia Union hatte 2010 im Lincoln Financial Field seine Heimstätte, zudem ist das Stadion Austragungsort von Lacrosse-Spielen.

WM-Spiele im Lincoln Financial Field

Sonntag, 14. Juni: Gruppenspiel

Freitag, 19. Juni: Gruppenspiel

Montag, 22. Juni: Gruppenspiel

Donnerstag, 25. Juni: Gruppenspiel

Samstag, 27. Juni: Gruppenspiel

Samstag, 4. Juli: Achtelfinale

Lumen Field, Seattle (USA)

Das Lumen Field in Seattle. (Foto: Kirby Lee/USA TODAY Network/IMAGO)

Eröffnung: 2002

Kapazität: 69 000 Plätze

Baukosten: 430 Millionen US-Dollar

Heimmannschaft: Seattle Seahawks (Football), Seattle Sounders (Fußball)

Stadionname zur WM: Seattle-Stadion

WM-Spiele 2026: 4 Gruppenspiele, 1 Sechzehntelfinale, 1 Achtelfinale)

Seit der Eröffnung Heimstätte der Seattle Seahawks sowie des Fußball-Teams Seattle Sounders. Bei MLS-Spielen wird die Kapazität auf knapp 40 000 Plätze verringert. War zweimal Gastgeber des Concacaf Gold Cup sowie 2025 der Fifa Klub-WM. 2007 fand im Lumen Field das Finale des E-Sport-Events „World Cyber Games“ statt.

Besonderheiten weist die Architektur des Stadions auf: So ist das Stadiondach so konzipiert, dass sich der Zuschauerlärm möglichst laut aufstauen soll. Zudem wurde das Dach so angelegt, dass im regenreichen Seattle bei Wind aus der Hauptwindrichtung nur die Gastmannschaft bei Footballspielen nass werden soll, nicht hingegen die Heimmannschaft auf der Gegenseite.

WM-Spiele in Lumen Field

Montag, 15. Juni: Gruppenspiel

Freitag, 19. Juni: Gruppenspiel

Mittwoch, 24. Juni: Gruppenspiel

Freitag, 26. Juni: Gruppenspiel

Mittwoch, 1. Juli: Sechzehntelfinale

Montag, 6. Juli: Achtelfinale

Gillette Stadium, Foxborough (bei Boston, USA)

Das Gillette Stadium in Foxborough bei Boston. (Foto: Marc Schueler/IMAGO)

Eröffnung: 2002

Kapazität: 65 000 Plätze

Baukosten: 325 Millionen US-Dollar

Heim-Mannschaft: New England Patriots (Football), New England Revolution (Fußball)

Stadionname zur WM: Boston-Stadion

WM-Spiele 2026: 5 Gruppenspiele, 1 Sechzehntelfinale, 1 Viertelfinale

Ersetzte 2002 an gleicher Stelle das Foxboro Stadium und wurde 2023 umfassend renoviert. Das Stadion befindet sich in Privatbesitz und verfügt mit über 2000 Quadratmetern Fläche über eine der größten Videoleinwände der USA.

2002 unterlag das Heimteam New England Revolution in Foxborough LA Galaxy im Finale der Major League Soccer mit 1:0. 61 316 Zuschauer verfolgten das Spiel, was 16 Jahre einen Zuschauerrekord in der MLS bedeutete. Ein Jahr später war das Stadion Austragungsort der Fußball-WM der Frauen. Zudem war das Gillette Stadium bereits fünfmal Gastgeber des Concacaf Gold Cup.

WM-Spiele im Gillette Stadium

Samstag, 13. Juni: Gruppenspiel

Dienstag, 16. Juni: Gruppenspiel

Freitag, 19. Juni: Gruppenspiel

Dienstag, 23. Juni: Gruppenspiel

Freitag, 26. Juni: Gruppenspiel

Montag, 29. Juni: Sechzehntelfinale

Donnerstag, 9. Juli: Viertelfinale

Hard Rock Stadium, Miami Gardens (bei Miami, USA)

Das Hard Rock Stadium in Miami Gardens. (Foto: Êrik Lattwein/Zoonar/IMAGO)

Eröffnung: 1987

Kapazität: 65 000 Plätze

Baukosten: 115 Millionen US-Dollar

Heimmannschaft: Miami Dolphins (Football)

Stadionname zur WM: Miami-Stadion

WM-Spiele 2026: 4 Gruppenspiele, 1 Sechzehntelfinale, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3

Bereits sechsmal Austragungsort eines Super Bowl. Unter anderem gewann Star-Quarterback Patrick Mahomes 2020 in Miami seinen ersten Ring. Zudem finden im Hard Rock Stadium und in der Umgebung seit 2019 die Tennis-Turniere „Miami Masters“ und „WTA Miami“ statt. Neben dem Stadion erlangt auch dessen Parkplatz einmal im Jahr internationale Aufmerksamkeit, seit 2022 wird hier der Große Preis von Miami in der Formel 1 ausgetragen. Fußball wurde im Hard Rock Stadium auch gespielt, unter anderem bei der Copá America 2024 oder der Fifa Klub-WM 2025.

Das Stadion wurde zur Eröffnung 1987 als rechteckige Anlage konzipiert, um auch für Baseball-Spiele zur Verfügung zu stehen. So waren auch die Miami Marlins von 1993 bis 2011 Gastgeber im damaligen Sun Life Stadium. Darüber hinaus war es das erste Stadion der USA, das VIP-Suiten erhielt. 2016 erhielt die Arena ein Dach mit einer Fläche von 58 000 Quadratmetern, welches Windgeschwindigkeiten eines Hurrikans der Kategorie 4 von bis zu 250 Kilometer pro Stunde überstehen soll.

WM-Spiele im Hard Rock Stadium

Montag, 15. Juni: Gruppenspiele

Sonntag, 21. Juni: Gruppenspiele

Mittwoch, 24. Juni: Gruppenspiele

Samstag, 27. Juni: Gruppenspiele

Freitag, 3. Juli: Sechzehntelfinale

Samstag, 11. Juli: Viertelfinale

Samstag, 18. Juli: Spiel um Platz drei

BC Place Stadium, Vancouver (Kanada)

Das BC Place Stadium in Vancouver. (Foto: surangastock/Depositphotos/IMAGO)

Eröffnung: 1983

Kapazität: 54 000 Plätze

Baukosten: 126 Millionen CAD

Heimmannschaft: Vancouver Whitecaps (Fußball)

Stadionname zur WM: BC Place Vancouver

WM-Spiele 2026: 5 Gruppenspiele, 1 Sechzehntelfinale, 1 Achtelfinale

Heimstadion der Vancouver Whitecaps, denen seit 2025 ein gewisser Thomas Müller angehört. 2010 fanden hier die Eröffnungs- und Abschlussfeiern der Olympischen Winterspiele statt sowie die Eröffnungszeremonie der Winter-Paralympics. Bei der Fußball-WM der Frauen 2015 war Vancouver Gastgeber von neun Spielen. Unter anderem besiegte hier die Schweiz in der Vorrunde Ecuador mit 10:1, wobei die Schweizerinnen in der zweiten Hälfte fünf Tore in fünfzehn Minuten schossen. Am 5. Juli 2015 krönten sich die US-Damen in Vancouver mit einem 5:2 gegen Japan zum Fußballweltmeister.

Zur Eröffnung 1983 war das BC Place Stadium das größte Stadion der Welt mit einem Tragluftdach. Aufgrund einer Beschädigung durch Schneemassen stürzte das Dach 2007 teilweise ein, verletzt wurde dabei niemand. Von 2009 bis 2011 wurde das Stadion renoviert, wobei das Tragluftdach durch ein verschließbares Dach ersetzt wurde.

WM-Spiele im BC Place Stadium

Samstag, 13. Juni: Gruppenspiel

Donnerstag, 18. Juni: Gruppenspiel

Sonntag, 21. Juni: Gruppenspiel

Mittwoch, 24. Juni: Gruppenspiel

Freitag, 26. Juni: Gruppenspiel

Donnerstag, 2. Juli: Sechzehntelfinale

Dienstag, 7. Juli: Achtelfinale

Estadio BBVA, Guadalupe (bei Monterrey, Mexiko)

Das Estadio BBVA in Guadalupe bei Monterrey. (Foto: Luis Gutierrez /NortePhoto/Alamy Stock Photos/mauritius images)

Eröffnung: 2015

Kapazität: 53 500 Plätze

Baukosten: 200 Millionen US-Dollar

Heimmannschaft: CF Monterrey (Fußball)

Stadionname zur WM: Monterrey-Stadion

WM-Spiele 2026: 3 Gruppenspiele, 1 Sechzehntelfinale

Seit der Eröffnung im Jahr 2015 das viertgrößte Stadion in Mexiko. Nach Auseinandersetzungen mit Umweltorganisationen vor Projektbeginn wurde auf eine nachhaltige Errichtung geachtet; so bestehen mehr als ein Drittel der Gesamtfläche um das Stadion aus Grünflächen zur Regenwasserfilterung und Grundwasserneubildung. Für das umweltfreundliche, nachhaltige Design erhielt das Estadio BBVA die sogenannte Silberzertifizierung des Programms „Leadership in Energy and Environmental Design“.

Zur Einweihung am 2. August 2015 besiegte das Heimteam CF Monterrey Benfica Lissabon mit 3:0. 2022 wurden in Guadalupe acht Spiele des Concacaf Cup der Frauen ausgetragen, im Finale besiegten hier die US-Damen Kanada mit 1:0. Neben Fußball finden auch regelmäßig Konzerte statt, in der Vergangenheit unter anderem von Coldplay, Bad Bunny oder Justin Bieber.

WM-Spiele im Estadio BBVA

Sonntag, 14. Juni: Gruppenspiel

Samstag, 20. Juni: Gruppenspiel

Mittwoch, 24. Juni: Gruppenspiel

Montag, 29. Juni: Sechzehntelfinale

Estadio Akron, Zapopan (bei Guadalajara, Mexiko)

Das Estadio Akron in Zapopan bei Guadalajara. (Foto: ULISES RUIZ/AFP)

Eröffnung: 2010

Kapazität: 48 000 Plätze

Baukosten: 200 Millionen US-Dollar

Heimmannschaft: Deportivo Guadalajara (Fußball)

Stadionname zur WM: Guadalajara-Stadion

WM-Spiele 2026: 4 Gruppenspiele

Erbaut auf einer Anhöhe im Westen des Großraums Guadalajara ist das Estadio Akron das sechstgrößte Stadion Mexikos. Es umgibt eine 20 000 Quadratmeter große Rasenfläche, die bis knapp unter das Stadiondach hinaufreicht und dem Stadion den Spitznamen „El volcán“ (Der Vulkan) eingebracht hat. Es ist während der WM 2026 das einzige Stadion, in dem kein K.-o.-Spiel stattfinden wird.

Das Stadion ist Heimstätte von Deportivo Guadalajara, das 2018 zu Hause den Sieg in der Concacaf Champions League im Rückspiel gegen Toronto FC feiern konnte. Es war Austragungsort der U-17-Weltmeisterschaft 2011, darunter ein Halbfinale, das Uruguay mit 3:0 gegen Brasilien gewann. Zudem fanden hier die Eröffnungs- und Abschlussfeier der Panamerikanischen Spiele 2011 statt.

Zur Eröffnung 2010 wurde noch auf Kunstrasen gespielt, nach Kritik erfolgte zwei Jahre später die Umstellung auf Naturrasen. Wie auch beim Bau des Estadio BBVA in Guadalupe wurde bei der Konstruktion Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. So werden jedes Jahr etwa 30 000 Kubikmeter Regenwasser von Dach und Spielfeld in einem Speichertank gesammelt und gefiltert, die anschließend zur Bewässerung, Reinigung der Tribünen oder der Spülung der Toiletten zur Verfügung stehen.

WM-Spiele im Estadio Akron

Donnerstag, 11. Juni: Gruppenspiel

Donnerstag, 18. Juni: Gruppenspiel

Dienstag, 23. Juni: Gruppenspiel

Freitag, 26. Juni: Gruppenspiel

BMO Field, Toronto (Kanada)

Das BMO Field in Toronto. (Foto: Chris Young/AP)

Eröffnung: 2007

Kapazität: 45 000 Plätze

Baukosten: 88,6 Millionen US-Dollar

Heimmannschaft: Toronto FC (Fußball)

Stadionname zur WM: Toronto-Stadion

WM-Spiele 2026: 5 Gruppenspiele, 1 Sechzehntelfinale

Erstes reines Fußballstadion in Kanada und bereits das fünfte Stadion, das an diesem Standort errichtet wurde. Es ist die Heimstätte von Toronto FC, darüber hinaus trägt die kanadische Rugby-Nationalmannschaft hier ihre Heimspiele aus.

Zur Eröffnung im Jahr 2007 fanden hier Spiele der U-20-WM der Männer statt, 2014 folgten Spiele der U-20-WM der Frauen. Zudem war es Austragungsort des Concacaf Gold Cup 2015. Auch Eishockey wurde einmal im BMO Field gespielt, 2017 trafen die Toronto Maple Leafs vor über 40 000 Zuschauern auf die Detroit Red Wings.

2010 wurde der Spielbetrieb von Kunst- auf Naturrasen umgestellt, seit 2019 wird auf Hybridrasen gespielt. Für die Fußball-WM 2026 wird die Kapazität um knapp 18 000 Plätze erhöht, um die Fifa-Vorgaben als WM-Spielstätte einzuhalten.

WM-Spiele im BMO Field

Freitag, 12. Juni: Gruppenspiel

Mittwoch, 17. Juni: Gruppenspiel

Samstag, 20. Juni: Gruppenspiel

Dienstag, 23. Juni: Gruppenspiel

Freitag, 26. Juni: Gruppenspiel

Donnerstag, 2. Juli: Sechzehntelfinale

Mit Material der Fifa.