WM-Aus für Nico Schlotterbeck : Der 26-Jährige von Borussia Dortmund hat sich beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste einen Innenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen und kann beim Turnier in Nordamerika nicht mehr für die Fußball -Nationalmannschaft zum Einsatz kommen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit: Der Abwehrspieler werde „mehrere Monate ausfallen“, aber „vorerst bei der Mannschaft in den USA bleiben“.

Nach der Muskelverletzung von Lennart Karl muss Bundestrainer Julian Nagelsmann nun den zweiten Turnierausfall verkraften. Da die Fifa-Frist abgelaufen ist, kann er keinen Spieler mehr nachnominieren. Der Weltverband erlaubt nach der ersten Partie jedes Teams nur noch eine neue Berufung von Torhütern ins Aufgebot. Für Karl hatte Nagelsmann noch Assan Ouedraogo nachnominieren können. Schon vor der Kadernominierung hatte Karls Münchner Klubkollege Serge Gnabry als Startelfkandidat die WM-Teilnahme absagen müssen.

Die Verletzung von Schlotterbeck in seinem 29. Länderspiel ist bitter für Nagelsmann. Der BVB-Verteidiger ist wichtig für den Spielaufbau aus der Abwehr heraus und war als einziger Linksfuß unter den Innenverteidigern Stammkraft. Nach dem frühen Ausscheiden 2022 endet auch die zweite WM-Teilnahme für Schlotterbeck mit einer Enttäuschung.

Rüdiger rutscht wohl in die Stammelf

Durch die Verletzung rückt Antonio Rüdiger wieder in den Fokus und sehr wahrscheinlich auch in die Startformation für das abschließende Gruppenspiel gegen Ecuador am Donnerstag (22 Uhr/ARD und Magenta TV) in East Rutherford. Der 33-Jährige von Real Madrid, der zuletzt hinter Schlotterbeck und Jonathan Tah zurückstehen musste, war in Toronto zur Halbzeit für den Dortmunder eingewechselt worden. Weitere Innenverteidiger im Aufgebot sind Schlotterbecks BVB-Kollege Waldemar Anton und Malick Thiaw.

Schlotterbeck zog sich die Verletzung nach einer knappen Viertelstunde zu, als er sich in einem Zweikampf selbst gegen das linke Bein trat. Nagelsmann lobte in der Pressekonferenz nach dem Spiel den Dortmunder für seinen anschließenden Einsatz, „wie er sich noch durchgebissen hat bis zur Pause“. Schlotterbeck wurde mehrmals behandelt, hielt aber die komplette erste Halbzeit durch. Die traurige Gewissheit kam dann nach der Rückkehr nach North Carolina.

Schlotterbeck hatte im vergangenen Jahr bereits fast ein halbes Jahr wegen eines Meniskusrisses im linken Knie gefehlt. „Antonio hat es gut gemacht, sehr konzentriert“, sagte Nagelsmann über Rüdiger. Der Real-Profi habe in den vergangenen zwei bis drei Wochen keinen Spielrhythmus gehabt und dennoch sofort in die intensive Partie gefunden.