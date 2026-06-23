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Deutsche NationalmannschaftAmerikanerin Penso pfeift DFB-Spiel

Souveräner Auftritt: Tori Penso bei ihrer WM-Premiere Tschechien gegen Südafrika (1:1).
Souveräner Auftritt: Tori Penso bei ihrer WM-Premiere Tschechien gegen Südafrika (1:1). Siphiwe Sibeko/Reuters

Die 39-jährige Tori Penso ist erst die zweite Schiedsrichterin, die bei einer WM-Endrunde der Männer zum Einsatz kommt. Am Donnerstag wird sie die Partie der deutschen Mannschaft gegen Ecuador leiten.

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Die amerikanische Schiedsrichterin Tori Penso pfeift das letzte WM-Gruppenspiel Deutschlands gegen Ecuador. Dies teilte der Weltverband Fifa mit. Für die 39-Jährige ist die Partie am Donnerstag (22Uhr/ARD und MagentaTV) in East Rutherford der zweite Einsatz bei diesem Turnier. Sie hatte zuvor Tschechien gegen Südafrika (1:1) geleitet. Penso ist erst die zweite Frau in der Geschichte der Männer-WM, die ein Endrunden-Spiel pfiff. Vor vier Jahren in Katar war die Französin Stéphanie Frappart Unparteiische bei der Partie von Deutschland gegen Costa Rica.

Bei dieser WM ist neben Penso auch die Mexikanerin Katia García im Aufgebot der Referees. García wird am Freitag (1 Uhr) die Begegnung zwischen Tunesien und den Niederlanden leiten. Penso ist große Bühnen gewohnt. Vor zwei Jahren pfiff sie das WM-Finale der Frauen zwischen Spanien und England. Im vergangenen Sommer war sie bei der Klub-WM im Einsatz und leitete das Spiel von Borussia Dortmund gegen Ulsan aus Südkorea. Unterstützt wird Penso bei der DFB-Begegnung von ihren Assistentinnen Brooke Mayo und Kathryn Nesbitt (beide ebenfalls USA).

© SZ/dpa/sid - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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