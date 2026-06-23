Die amerikanische Schiedsrichterin Tori Penso pfeift das letzte WM-Gruppenspiel Deutschlands gegen Ecuador. Dies teilte der Weltverband Fifa mit. Für die 39-Jährige ist die Partie am Donnerstag (22Uhr/ARD und MagentaTV) in East Rutherford der zweite Einsatz bei diesem Turnier. Sie hatte zuvor Tschechien gegen Südafrika (1:1) geleitet. Penso ist erst die zweite Frau in der Geschichte der Männer-WM, die ein Endrunden-Spiel pfiff. Vor vier Jahren in Katar war die Französin Stéphanie Frappart Unparteiische bei der Partie von Deutschland gegen Costa Rica.

Bei dieser WM ist neben Penso auch die Mexikanerin Katia García im Aufgebot der Referees. García wird am Freitag (1 Uhr) die Begegnung zwischen Tunesien und den Niederlanden leiten. Penso ist große Bühnen gewohnt. Vor zwei Jahren pfiff sie das WM-Finale der Frauen zwischen Spanien und England. Im vergangenen Sommer war sie bei der Klub-WM im Einsatz und leitete das Spiel von Borussia Dortmund gegen Ulsan aus Südkorea. Unterstützt wird Penso bei der DFB-Begegnung von ihren Assistentinnen Brooke Mayo und Kathryn Nesbitt (beide ebenfalls USA).