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Ronaldo gegen Usbekistan„Was schert mich Messi?“

Lesezeit: 3 Min.

Rekord beim WM-Spiel der Portugiesen gegen Usbekistan: Ronaldo ist der erste Fußballer, der bei sechs Weltmeisterschaften getroffen hat.
Rekord beim WM-Spiel der Portugiesen gegen Usbekistan: Ronaldo ist der erste Fußballer, der bei sechs Weltmeisterschaften getroffen hat. picture alliance / newscom

Gegen die DR Kongo agierte Cristiano Ronaldo fast teilnahmslos, die Kritik war laut. Beim 5:0 gegen Usbekistan wird klar: Tore und Rekorde sind ihm sehr wohl noch wichtig – doch bei einem Thema wirkt er angefasst.

Von Javier Cáceres, Miami

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Es ist in der breiten Öffentlichkeit nicht sonderlich präsent, dass Cristiano Ronaldo schon vor langer Zeit ein paar interessante Antworten auf Kritik durch Presse, Funk und Fernsehen gefunden hat. Er kauft diese Medien einfach. Okay, das ist überzeichnet und polemisch. Aber Fakt ist, dass der 41-Jährige einen interessanten Anteil an einer großen portugiesischen Mediengesellschaft hält, die unter anderem das Sportblatt Record und die Boulevardzeitung Correo de Manhã herausgibt, die angeblich den Rekord an Rechtsstreitigkeiten mit Ronaldo hält. Vor ein paar Wochen jedenfalls erweiterte Cristiano Ronaldo sein Portfolio. Er akquirierte einen Streamingdienst namens LiveModeTV, der auch bei der laufenden WM in Nordamerika dabei ist.

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Er kam von der Blumeninsel Madeira und eroberte erst den Fußball, dann Social Media. 20 Jahre nach seiner ersten WM tritt er nun zu seiner sechsten an. Wie hast du dich verändert, Cristiano Ronaldo?

SZ PlusVon Werner Bartens

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