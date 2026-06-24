Gegen die DR Kongo agierte Cristiano Ronaldo fast teilnahmslos, die Kritik war laut. Beim 5:0 gegen Usbekistan wird klar: Tore und Rekorde sind ihm sehr wohl noch wichtig – doch bei einem Thema wirkt er angefasst.

Es ist in der breiten Öffentlichkeit nicht sonderlich präsent, dass Cristiano Ronaldo schon vor langer Zeit ein paar interessante Antworten auf Kritik durch Presse, Funk und Fernsehen gefunden hat. Er kauft diese Medien einfach. Okay, das ist überzeichnet und polemisch. Aber Fakt ist, dass der 41-Jährige einen interessanten Anteil an einer großen portugiesischen Mediengesellschaft hält, die unter anderem das Sportblatt Record und die Boulevardzeitung Correo de Manhã herausgibt, die angeblich den Rekord an Rechtsstreitigkeiten mit Ronaldo hält. Vor ein paar Wochen jedenfalls erweiterte Cristiano Ronaldo sein Portfolio. Er akquirierte einen Streamingdienst namens LiveModeTV, der auch bei der laufenden WM in Nordamerika dabei ist.