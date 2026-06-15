„Chillt mal! Relaxt! Wir sind dran, eine Lösung zu finden“, hat Fifa-Präsident Gianni Infantino kritische Stimmen zum Start der Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA beruhigt. Dabei könnte die Aufregung angesichts mancher Themen gar größer sein. Angefangen bei den Ticketpreisen, die in den USA entsprechend der Gepflogenheiten dynamisch mit der Nachfrage steigen: Parktickets kosten teils mehrere hundert Dollar, Stadionkarten im Schnitt ebenso – und am Zweitmarkt verdient der Fußballweltverband ordentlich mit. Werden hier Maßstäbe gesetzt für eine neue Realität in diesem Sport?