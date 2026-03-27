Die Fußball-WM 2026 in Nordamerika steht bevor – und immer noch fehlen sechs von 48 Mannschaften. Für die letzte Qualifikationsrunde hat die Fifa zwei Turniere angesetzt. Bei einem spielen ausschließlich die europäischen Mannschaften um vier Plätze, beim anderen treffen sechs Kontinental-Verbände aufeinander und kämpfen um die übrigen zwei Plätze.

Wer sich qualifiziert, kennt seine WM-Gruppe bereits. So spielt der Europa-Sieger aus dem Pfad 1 in der Gruppe B in Kanada. Wir geben einen Überblick über die insgesamt 16 Spiele.

Spielplan für die WM-Playoffs 2026 in Europa

Es findet jeweils nur ein Spiel statt, die Sieger der jeweiligen Halbfinals treffen in einem Endspiel aufeinander. Der kostenpflichtige Streamingdienst Dazn überträgt alle Spiele im Livestream.

Halbfinale 1

26. März, 20.45 Uhr: Wales – Bosnien-Herzegowina 4:6 n.E.

4:6 n.E. 26. März, 20.45 Uhr: Italien – Nordirland 2:0

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Halbfinale 2

26. März, 20.45 Uhr: Ukraine – Schweden 1:3

1:3 26. März, 20.45 Uhr: Polen – Albanien 2:1

Halbfinale 3

26. März, 18 Uhr: Türkei – Rumänien 1:0

– Rumänien 1:0 26. März, 20.45 Uhr: Slowakei – Kosovo 3:4

Halbfinale 4

26. März, 20.45 Uhr: Dänemark – Nordmazedonien 4:0

– Nordmazedonien 4:0 26. März, 20.45 Uhr: Tschechien – Irland 6:5 n.E.

Finale

31. März, 20.45 Uhr für Gruppe B: Bosnien-Herzegowina – Italien, Dazn

31. März, 20.45 Uhr für Gruppe D: Schweden – Polen, Dazn

31. März, 20.45 Uhr für Gruppe F: Kosovo – Türkei, Dazn

31. März, 20.45 Uhr für Gruppe A: Tschechien – Dänemark, Dazn

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Spielplan für die WM-Playoffs Fifa-Turnier

Die übrigen Kontinental-Verbände spielen ein eigenes Turnier, das auf neutralem Boden in Mexiko ausgetragen wird.

Halbfinale 1 in Guadalajara

27. März, 4 Uhr MEZ: Neukaledonien – Jamaika 0:1

Finale 1 in Guadalajara

31. März, 22 Uhr MEZ für Gruppe K: D.R. Kongo – Jamaika

Halbfinale 2 in Monterrey

26. März, 23 Uhr MEZ: Bolivien – Suriname 2:1

Finale 2 in Monterrey