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WM 2026 in den USA, Mexiko und KanadaWer qualifiziert sich noch? Die Spielpläne zu den WM-Playoffs im Überblick

Lesezeit: 1 Min.

Der viermalige Weltmeister Italien, hier Orsolini beim WM-Qualifikationsspiel gegen Moldawien, muss die Playoff-Ehrenrunde drehen.
Der viermalige Weltmeister Italien, hier Orsolini beim WM-Qualifikationsspiel gegen Moldawien, muss die Playoff-Ehrenrunde drehen. IMAGO/Jonathan Moscrop/Sportimage

Sechs Startplätze für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika sind noch zu vergeben – insgesamt spielen 22 Länder um die letzten Tickets. Wie der Modus aussieht.

Von Michael Schnippert und Marko Zotschew

Die Fußball-WM 2026 in Nordamerika steht bevor – und immer noch fehlen sechs von 48 Mannschaften. Für die letzte Qualifikationsrunde hat die Fifa zwei Turniere angesetzt. Bei einem spielen ausschließlich die europäischen Mannschaften um vier Plätze, beim anderen treffen sechs Kontinental-Verbände aufeinander und kämpfen um die übrigen zwei Plätze.

Wer sich qualifiziert, kennt seine WM-Gruppe bereits. So spielt der Europa-Sieger aus dem Pfad 1 in der Gruppe B in Kanada. Wir geben einen Überblick über die insgesamt 16 Spiele.

Spielplan für die WM-Playoffs 2026 in Europa

Es findet jeweils nur ein Spiel statt, die Sieger der jeweiligen Halbfinals treffen in einem Endspiel aufeinander.

Halbfinale 1

  • 26. März, 20.45 Uhr: Wales – Bosnien-Herzegowina
  • 26. März, 20.45 Uhr: Italien – Nordirland

Halbfinale 2

  • 26. März, 20.45 Uhr: Ukraine – Schweden
  • 26. März, 20.45 Uhr: Polen – Albanien

Halbfinale 3

  • 26. März, 18 Uhr: Türkei – Rumänien
  • 26. März, 20.45 Uhr: Slowakei – Kosovo

Halbfinale 4

  • 26. März, 20.45 Uhr: Dänemark – Nordmazedonien
  • 26. März, 20.45 Uhr: Tschechien – Irland

Finale

  • 31. März, 20.45 Uhr für Gruppe B: Wales/Bosnien-Herzegowina – Italien/Nordirland
  • 31. März, 20.45 Uhr für Gruppe D: Ukraine/Schweden – Polen/Albanien
  • 31. März, 20.45 Uhr für Gruppe F: Slowakei/Kosovo – Türkei/Rumänien
  • 31. März, 20.45 Uhr für Gruppe A: Tschechien/Irland – Dänemark/Nordmazedonien

Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA
:Spielplan der Fußball-WM 2026: Alle Gruppen, Spiele und Termine

104 Spiele bei einer Weltmeisterschaft: Mit dem neuen Modus verändert sich bei der kommenden WM einiges. Wir bieten einen Überblick über alle Spiele, Termine und Gruppen.

Von Michael Schnippert und Marko Zotschew

Spielplan für die WM-Playoffs Fifa-Turnier

Die übrigen Kontinental-Verbände spielen ein eigenes Turnier, das auf neutralem Boden in Mexiko ausgetragen wird.

Halbfinale 1 in Guadalajara 

  • 27. März, 4 Uhr MEZ: Neukaledonien – Jamaika

Finale 1 in Guadalajara

  • 31. März, 22 Uhr MEZ für Gruppe K: D.R. Kongo – Neukaledonien/Jamaika

Halbfinale 2 in Monterrey 

  • 26. März, 23 Uhr MEZ: Bolivien – Suriname

Finale 2 in Monterrey

  • 1. April, 4 Uhr MEZ für Gruppe I: Irak – Bolivien/Suriname
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