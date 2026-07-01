Österreich ist mit hohen Erwartungen in die WM gestartet, doch bislang erinnert einiges an ein enttäuschendes vorheriges Turnier. Gegen die Spanier ist nun vor allem eine Qualität gefragt.

Vergessen sind diese 119 WM-Sekunden von Kansas noch längst nicht. Die Nachspielzeit des Gruppenfinales gegen Algerien wird als legendäres Epos in die Fußballgeschichte Österreichs eingehen. Aber eines Tages wird es wohl eine Dokumentation brauchen, um die vielen Gedanken und Ereignisse zu sammeln, die den Beteiligten dabei durch den Kopf gingen. Noch erzählt niemand, ob er in diesen 119 Sekunden an mögliche Schlagzeilen dachte, an die anstehende Häme von daheim, womöglich gar an Rücktritte, die auf einmal nicht ausgeschlossen zu sein schienen.