Am 4. Juli feiern die Vereinigten Staaten von Amerika in Philadelphia den 250. Geburtstag ihrer Unabhängigkeit. Aber schon in dieser Woche gab es ein noch bedeutenderes Jubiläum: Julian Nagelsmann feierte in Winston-Salem 1000 Tage als Bundestrainer. Dem deutschen Fußballvolk hat er es in dieser Zeit nicht ganz leicht gemacht: Mal haben sie ihn sehr gemocht wie bei der Europameisterschaft 2024, mal haben sie sehr an ihm gezweifelt – wie nach dem 0:2 in der Slowakei im September 2025. Und manchmal waren sie seiner fast schon überdrüssig, wie in diesem Frühling. Als intelligenter und zweifelsfrei sehr begabter Trainer verfügt er über eine komplexe Persönlichkeitsstruktur und gibt immer wieder Rätsel auf.