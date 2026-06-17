Zum dritten Mal empfängt die Stadt die Fußballwelt. 1970 stand hier für Pelé und seine Brasilianer sozusagen alles still. Und heute? Zeigt Guadalajara, worauf es wirklich ankommt – und was die Fifa nicht verstehen will.

Auf der Suche nach dem etwas schwammigen Konzept, das „die WM-Stimmung“ heißt, empfiehlt sich dieser Tage unbedingt ein Abstecher in die Vereinigten Staaten. Allerdings nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika, sondern in das Land mit dem offiziellen Namen Estados Unidos Mexicanos. In der Hauptstadt des mexikanischen Bundesstaates Jalisco, in Guadalajara, muss man diese WM-Stimmung auch gar nicht erst suchen, sie strömt einem ungefragt aus allen Kneipen, Straßenecken und improvisierten Garagen-Taquerías entgegen.