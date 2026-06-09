Völler: Neuer hat schon mit Mannschaft trainiert

DFB-Sportdirektor Rudi Völler ist davon überzeugt, dass der angeschlagene Torwart Manuel Neuer "ein Super-Turnier" spielen wird. Der 40-Jährige habe bereits mit der Mannschaft trainiert „und gezeigt, dass die Wade keine großen Probleme mehr macht. Und auch wenn er jetzt kein Testspiel mehr macht: Wir reden hier über Manuel Neuer!", sagte Völler der "Bild". Er sei ein Weltklasse-Torwart, der in seiner Karriere bereits alles erlebt habe. „Um Manuel müssen wir uns alle keine Sorgen machen.“



Neuer hatte wegen einer Wadenverletzung bei den zwei Testspielen gegen Finnland und die USA gefehlt. Er war durch Oliver Baumann ersetzt worden, der bis vor ein paar Wochen noch davon ausgegangen war, dass er als Nummer eins im Tor zur WM fahren wird. Doch sofern Neuer am kommenden Sonntag wieder fit ist – und laut DFB-Coach Nagelsmann soll er das sein –, wird der 40-Jährige gegen Curaçao zwischen den Pfosten stehen.



Große Hoffnungen setzt Völler bei der WM in die beiden Jungstars Florian Wirtz und Jamal Musiala. Natürlich gehe es „nur mit der gesamten Mannschaft. Aber es ist schon richtig: Die beiden sind für uns enorm wertvoll und unheimlich wichtig. Ich traue beiden beim Turnier alles zu. Vor zwei Jahren waren sie unsere Rohdiamanten. Jetzt sind sie noch mal gereift“, sagte der 66-Jährige.