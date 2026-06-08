Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa und SID.
Hier geht es zum Spielplan der Fußball-WM, hier zum deutschen Kader und hier zu einer Übersicht über die Spielorte und Stadien.
Wichtige Updates
DFB-Vorrundengegner Ecuador gewinnt letztes Testspiel vor WM
Baumann über Herabstufung: „Das war nicht ganz cool”
Curaçao dreht im letzten Test erst nach der Pause auf
Irans Nationalteam darf laut Botschafter nur kurz in die USA
Deutschland schlägt Gastgeber USA im letzten Testspiel
Karl-Ersatzmann Ouédraogo im DFB-Quartier eingetroffen
Ein wenig dürfte er sich vorkommen wie „Assan allein in Winston-Salem“: Der 20-jährige Ouédraogo ist am Sonntag im DFB-Teamquartier eingetroffen – einen Tag vor der Mannschaft, zu der er durch den verletzungsbedingten Ausfall von Lennart Karl dazustößt. Der Leipziger war am Freitagabend für die Weltmeisterschaft nachnominiert worden, nachdem sich Karl einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen hatte und abreisen musste.
Ganz allein ist der Offensivspieler in Winston-Salem freilich nicht, ein Betreuer zeigte ihm sogleich auf einem Golfcart das Areal, wie ein Video des DFB zeigt. Das Gelände rund um das Mannschaftsquartier ist bereits weiträumig abgesperrt, um der deutschen Mannschaft während des XXL-Turniers in den USA, Kanada und Mexiko die nötige Ruhe zu ermöglichen. Die DFB-Truppe wird am heutigen Montag in Winston-Salem erwartet, am Sonntag konnte sie nach dem 2:1-Sieg am Samstag gegen die USA noch einmal einen freien Tag in Chicago genießen.
Wenn Sie einen Eindruck davon bekommen wollen, wo und wie Ouédraogo und der Rest des DFB-Trosses die kommenden Wochen wohnen werden, lesen Sie hier:
Ganz allein ist der Offensivspieler in Winston-Salem freilich nicht, ein Betreuer zeigte ihm sogleich auf einem Golfcart das Areal, wie ein Video des DFB zeigt. Das Gelände rund um das Mannschaftsquartier ist bereits weiträumig abgesperrt, um der deutschen Mannschaft während des XXL-Turniers in den USA, Kanada und Mexiko die nötige Ruhe zu ermöglichen. Die DFB-Truppe wird am heutigen Montag in Winston-Salem erwartet, am Sonntag konnte sie nach dem 2:1-Sieg am Samstag gegen die USA noch einmal einen freien Tag in Chicago genießen.
Wenn Sie einen Eindruck davon bekommen wollen, wo und wie Ouédraogo und der Rest des DFB-Trosses die kommenden Wochen wohnen werden, lesen Sie hier:
DFB-Elf hat ihr WM-Quartier in Winston-Salem: Weit weg von Spielorten, aber schön
Ein Märchenschlösschen mit französischem Touch, nur leider weit weg von den Spielorten: In Winston-Salem sind sie überrascht, dass die Wahl des DFB auf ihre Stadt gefallen ist. Schön ist’s trotzdem. Ein Besuch.
www.sueddeutsche.de
UN-Klimasekretariat: Spiele finden bei gefährlicher Hitze statt
Das UN-Klimasekretariat warnt vor extremer Hitze bei der Fußball-Weltmeisterschaft. "Es ist davon auszugehen, dass diese extreme Hitze ein prägendes Element des Turniers sein wird – auf dem Spielfeld, auf den Tribünen, rund um die Stadien und in den Austragungsorten“, warnten die UN-Experten. Es werde erwartet, dass etwa jedes vierte Spiel bei gefährlicher Hitze ausgetragen werde.
Während die Spieler intensiv medizinisch betreut würden und es während der zwei Halbzeiten auch jeweils eine kurze Trink- und Werbepause geben wird, seien die Fans in den Stadien weitgehend auf sich selbst gestellt. „Die größte Gefahr kann außerhalb des Stadions lauern“, warnten die UN-Experten. „In Fan-Zonen, Warteschlangen, auf Verkehrswegen, auf Parkplätzen und bei Feierlichkeiten im Freien können Menschen stundenlang gefährlicher Hitze ausgesetzt sein.“
Während die Spieler intensiv medizinisch betreut würden und es während der zwei Halbzeiten auch jeweils eine kurze Trink- und Werbepause geben wird, seien die Fans in den Stadien weitgehend auf sich selbst gestellt. „Die größte Gefahr kann außerhalb des Stadions lauern“, warnten die UN-Experten. „In Fan-Zonen, Warteschlangen, auf Verkehrswegen, auf Parkplätzen und bei Feierlichkeiten im Freien können Menschen stundenlang gefährlicher Hitze ausgesetzt sein.“
DFB-Vorrundengegner Ecuador gewinnt letztes Testspiel vor WM
Nach der Elfenbeinküste und Curaçao hat sich auch Deutschlands dritter Vorrundengegner Ecuador in WM-Form präsentiert. Beim letzten Testspiel vor dem am Donnerstag startenden Turnier setzte sich das Team von Trainer Sebastian Beccacece mit 3:0 gegen Guatemala durch. Jordy Caicedo (19.) per Foulelfmeter, Nilson Angulo (73.) und Pervis Estupinán (78.) trafen in Columbus/Ohio für die Südamerikaner. Damit sind sie seit 19 Länderspielen in Serie ungeschlagen.
Beccacece schickte in der letzten Partie vor der WM zunächst nicht sein stärkstes Team aufs Feld. So stand auch VfB-Profi Jeremy Arévalo erstmals in seinem vierten Länderspiel in der Startelf. Der Angreifer hatte bei einem Pfostenschuss (45.) Pech. Erst nach der Pause kamen Stars wie Moises Caicedo vom FC Chelsea oder der Ex-Leverkusener Piero Hincapie vom FC Arsenal zum Einsatz.
Ecuador ist am 25. Juni der letzte Gegner der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. "La Tri" gilt als stärkste Kontrahentin um den Sieg in der Gruppe E. In der WM-Qualifikation in Südamerika wurde das Team Zweiter hinter Weltmeister Argentinien und kassierte dabei in 18 Spielen nur fünf Gegentore. Auch die zwei anderen Vorrundengegner der deutschen DFB-Elf feierten gelungene Generalproben: Die Elfenbeinküste gewann 2:1 gegen Frankreich, Curaçao 4:0 gegen Aruba.
Beccacece schickte in der letzten Partie vor der WM zunächst nicht sein stärkstes Team aufs Feld. So stand auch VfB-Profi Jeremy Arévalo erstmals in seinem vierten Länderspiel in der Startelf. Der Angreifer hatte bei einem Pfostenschuss (45.) Pech. Erst nach der Pause kamen Stars wie Moises Caicedo vom FC Chelsea oder der Ex-Leverkusener Piero Hincapie vom FC Arsenal zum Einsatz.
Ecuador ist am 25. Juni der letzte Gegner der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. "La Tri" gilt als stärkste Kontrahentin um den Sieg in der Gruppe E. In der WM-Qualifikation in Südamerika wurde das Team Zweiter hinter Weltmeister Argentinien und kassierte dabei in 18 Spielen nur fünf Gegentore. Auch die zwei anderen Vorrundengegner der deutschen DFB-Elf feierten gelungene Generalproben: Die Elfenbeinküste gewann 2:1 gegen Frankreich, Curaçao 4:0 gegen Aruba.
Dänen-Star Eriksen erneut zusammengebrochen
Fünf Jahre nach seinem Herzstillstand bei der Europameisterschaft ist Dänemarks Fußball-Star Christian Eriksen vom VfL Wolfsburg erneut auf dem Spielfeld zusammengebrochen. Während des Länderspiels gegen die Ukraine fiel der 34-Jährige in der 65. Minute zu Boden.
Der Wolfsburg-Profi konnte allerdings nach einer ersten Behandlung wieder aufstehen und unter dem Applaus der Zuschauer und Spieler auf eigenen Beinen zu einem Krankenwagen gehen, der auf das Stadiongelände gefahren kam.
Mehr zu dem Vorfall lesen Sie hier:
Der Wolfsburg-Profi konnte allerdings nach einer ersten Behandlung wieder aufstehen und unter dem Applaus der Zuschauer und Spieler auf eigenen Beinen zu einem Krankenwagen gehen, der auf das Stadiongelände gefahren kam.
Mehr zu dem Vorfall lesen Sie hier:
New York ist im Sportfieber
Eine solche Vorfreude auf ein Sportereignis hat man in New York schon lange nicht mehr erlebt. Klar, die Menschen warten darauf ja auch seit den Neunzigerjahren. Viele junge New Yorker kennen etwas Vergleichbares nur aus den Geschichtsbüchern. Wohl auch deshalb rennt jetzt fast jeder mit einem dieser blauen Trikots herum. Überall sind Public Viewing Leinwände aufgebaut. Es gibt in der größten Stadt Amerikas im Grunde nur noch ein Thema: das nächste Spiel der Knicks.
Erstmals seit 1999 stehen die Basketballer der New York Knicks im NBA-Finale. Schon nach den ersten beiden Siegen der Best-of-Seven Serie gegen San Antonio wurden in Manhattan und Brooklyn Feuerwerke abgebrannt. Im Nike Store in Midtown reißen sie gerade die Preisschilder aus den Knicks-Trikots, weil die Nachfrage dynamische Preiserhöhungen erlaubt. Game 3 am Montagabend im Madison Square Garden wird garantiert eines der Sportereignisse des Jahres hier in der Stadt.
Fragt man die Leute, ob sie sich in all dem Basketballfieber auch ein bisschen auf die WM freuen, hört man nicht selten: welche WM?
Erstmals seit 1999 stehen die Basketballer der New York Knicks im NBA-Finale. Schon nach den ersten beiden Siegen der Best-of-Seven Serie gegen San Antonio wurden in Manhattan und Brooklyn Feuerwerke abgebrannt. Im Nike Store in Midtown reißen sie gerade die Preisschilder aus den Knicks-Trikots, weil die Nachfrage dynamische Preiserhöhungen erlaubt. Game 3 am Montagabend im Madison Square Garden wird garantiert eines der Sportereignisse des Jahres hier in der Stadt.
Fragt man die Leute, ob sie sich in all dem Basketballfieber auch ein bisschen auf die WM freuen, hört man nicht selten: welche WM?
Subway-Stimmung. Boris Herrmann
Sogar die Mülleimer sind für die Knicks. Boris Herrmann
Ab ins Quartier nach Winston-Salem
Jetzt geht es los, auch in Sachen Unterkunft: Die Nationalelf bezieht am Montag ihr WM-Quartier in Winston-Salem. Zwei Tage nach dem 2:1 gegen die USA fliegt der DFB-Tross am Vormittag Ortszeit von Chicago in die rund 250.000 Einwohner zählende Stadt in North-Carolina. Die Spieler werden dort im Hotel The Graylyn Estate wohnen und auf dem Campus der Wake Forest University trainieren. Am Abend nach der Ankunft ist ein öffentliches Training vor 5.000 Zuschauer angesetzt.
Dann soll auch erstmals Assan Ouédraogo mit auf dem Platz dabei sein. Der 20 Jahre alte Leipziger war für Lennart Karl nachnominiert worden. Der Bayern-Youngster hatte sich am Tag vor dem letzten WM-Test gegen die USA eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Wie es im deutschen WM-Quartier so ist, hat sich vor Wochen schon SZ-Korrespondent Boris Herrmann bei einem Ortsbesuch angeschaut:
Dann soll auch erstmals Assan Ouédraogo mit auf dem Platz dabei sein. Der 20 Jahre alte Leipziger war für Lennart Karl nachnominiert worden. Der Bayern-Youngster hatte sich am Tag vor dem letzten WM-Test gegen die USA eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Wie es im deutschen WM-Quartier so ist, hat sich vor Wochen schon SZ-Korrespondent Boris Herrmann bei einem Ortsbesuch angeschaut:
DFB-Elf hat ihr WM-Quartier in Winston-Salem: Weit weg von Spielorten, aber schön
Ein Märchenschlösschen mit französischem Touch, nur leider weit weg von den Spielorten: In Winston-Salem sind sie überrascht, dass die Wahl des DFB auf ihre Stadt gefallen ist. Schön ist’s trotzdem. Ein Besuch.
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Wie Deutschland zum Auftakt spielen könnte
Das 2:1 im letzten WM-Test gegen die USA war noch keine Offenbarung, aber SZ-Autor Philipp Schneider hat in Chicago trotzdem eine Erkenntnis gewonnen: Nagelsmanns erste Elf steht im Grunde. Und auf zwei Spieler wird es besonders ankommen:
Bei England glänzt nur Kane
Immerhin Harry Kane war nach einem müden Auftritt in der Nachmittagshitze von Tampa/Florida gut drauf. „Ich bin in der besten Verfassung meiner Karriere“, sagte der Bayern-Torjäger, nachdem er England beim 1:0 (1:0) gegen Neuseeland mit seinem 79. Länderspieltor vor einer Blamage bewahrt hatte. Er könne es „kaum erwarten“, ergänzte der Münchner, „dass es losgeht“. Doch bis einer der großen Turnierfavoriten am 17. Juni in Dallas gegen Kroatien in die WM startet, wartet auf die „Three Lions“ mit Trainer Thomas Tuchel noch Arbeit.
Nach dem „Trainingsspiel“ gegen den Underdog müssten England und Tuchel doch jetzt bitte „ernst machen“, forderte die BBC unmissverständlich: „Die Experimentierphase muss hier und jetzt ein Ende finden.“ Man müsse langsam „Schwung aufnehmen“. Noch ist Tuchel, der für seine Kadernominierung kritisiert worden war, aber auf der Suche – nach Form und Formation. Am Mittwoch (22.00 Uhr/Dazn) bietet sich dem Deutschen in Orlando gegen Costa Rica die letzte Möglichkeit, seine Wunschelf zu finden. Gegen Neuseeland wechselte Tuchel zur Pause die komplette Elf inklusive Torschütze Kane aus.
Nach dem „Trainingsspiel“ gegen den Underdog müssten England und Tuchel doch jetzt bitte „ernst machen“, forderte die BBC unmissverständlich: „Die Experimentierphase muss hier und jetzt ein Ende finden.“ Man müsse langsam „Schwung aufnehmen“. Noch ist Tuchel, der für seine Kadernominierung kritisiert worden war, aber auf der Suche – nach Form und Formation. Am Mittwoch (22.00 Uhr/Dazn) bietet sich dem Deutschen in Orlando gegen Costa Rica die letzte Möglichkeit, seine Wunschelf zu finden. Gegen Neuseeland wechselte Tuchel zur Pause die komplette Elf inklusive Torschütze Kane aus.
Nagelsmann verweist auf Serie
WM-Euphorie ist in Deutschland noch nicht unbedingt zu verspüren, dafür trauen viele der DFB-Elf zu wenig zu. Bundestrainer Nagelsmann wies deshalb auf einen Fakt hin, der fast in Vergessenheit geraten ist: Die Nationalelf hat einen Lauf (die letzte Niederlage? Rrrrrichtig, 0:2 gegen die Slowakei im September 2025)
„Es herrschte eine besondere Atmosphäre. Es war wichtig, dass wir gewonnen haben. Neun Siege in Folge sind gut für das Selbstvertrauen. Es gibt noch Dinge zu tun, aber da haben wir Lust drauf.“
Baumann über Herabstufung: „Das war nicht ganz cool”
Nach der überraschenden Berufung von Manuel Neuer zur deutschen Nummer eins für die WM hat Oliver Baumann erstmals über seine Herabstufung gesprochen. „Anfangs war es natürlich hart. Das war nicht ganz cool von meinem Gefühl her“, räumte er in Chicago nach dem 2:1 gegen Co-Gastgeber USA im letzten Test vor der WM ein. „Aber mir war sofort klar, dass ich fürs Team da sein werde und mitgehe. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, nicht herzukommen.“ Es sei für ihn auch eine WM, er wolle dabei sein und der Mannschaft helfen, sagte der 36-Jährige bei RTL. „Voller Fokus auf mich und auf die Mannschaft, und alles andere ist außen vor.“
Baumann hatte die gesamte WM-Qualifikation im deutschen Tor gestanden. Der Hoffenheimer bestritt ebenso die letzten beiden Testspiele vor der WM gegen Finnland (4:0) und nun gegen die USA, da Manuel Neuer noch verletzt ist. Zum WM-Auftakt am 14. Juni gegen Curacao wird aber wohl der Bayern-Torwart nach fast zwei Jahren sein Comeback im DFB-Tor geben. „Er wird jetzt ins Mannschaftstraining einsteigen, so ist es geplant, wenn wir in Winston-Salem ankommen - und dann gegen Curaçao auch spielen“, sagte Nagelsmann, der den Weltmeister von 2014 erst vor wenigen Wochen zurück in den deutschen Kader geholt hatte.
„Unser Verhältnis ist gut, nach wie vor“, sagte Baumann über die Situation mit seinem Torwartkollegen. „Wir werden beide alles für die Mannschaft und für den Erfolg tun.“ Nagelsmann lobte den Hoffenheimer in Chicago nicht nur für seine wieder einmal starke Leistung gegen die USA. „Er ist ein toller Mannschaftsspieler, hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt“, sagte er. „In den letzten Wochen war es ja nicht leicht für ihn. Riesenkompliment. Er ist ein super Typ. Und ein sehr, sehr guter Torwart.“
Die Einzelkritik zur Leistung der Nationalelf gegen die USA lesen hier:
Baumann hatte die gesamte WM-Qualifikation im deutschen Tor gestanden. Der Hoffenheimer bestritt ebenso die letzten beiden Testspiele vor der WM gegen Finnland (4:0) und nun gegen die USA, da Manuel Neuer noch verletzt ist. Zum WM-Auftakt am 14. Juni gegen Curacao wird aber wohl der Bayern-Torwart nach fast zwei Jahren sein Comeback im DFB-Tor geben. „Er wird jetzt ins Mannschaftstraining einsteigen, so ist es geplant, wenn wir in Winston-Salem ankommen - und dann gegen Curaçao auch spielen“, sagte Nagelsmann, der den Weltmeister von 2014 erst vor wenigen Wochen zurück in den deutschen Kader geholt hatte.
„Unser Verhältnis ist gut, nach wie vor“, sagte Baumann über die Situation mit seinem Torwartkollegen. „Wir werden beide alles für die Mannschaft und für den Erfolg tun.“ Nagelsmann lobte den Hoffenheimer in Chicago nicht nur für seine wieder einmal starke Leistung gegen die USA. „Er ist ein toller Mannschaftsspieler, hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt“, sagte er. „In den letzten Wochen war es ja nicht leicht für ihn. Riesenkompliment. Er ist ein super Typ. Und ein sehr, sehr guter Torwart.“
Die Einzelkritik zur Leistung der Nationalelf gegen die USA lesen hier:
Curaçao dreht im letzten Test erst nach der Pause auf
Selfies mit den Fans, Autogramme für die Kids – und ein 4:0 (0:0) gegen die Nachbarinsel Aruba in der Hauptstadt Willemstad: Deutschlands Auftaktgegner Curaçao hat trotz Stotterstarts eine gelungene WM-Generalprobe hingelegt.
Der Ex-Hoffenheimer Joshua Brenet (53.), Jeremy Antonisse (68.), Liviano Comenencia (83.) und Juninho Bacuna (90.+1) trafen für die Nummer 82 der FIFA-Weltrangliste – und verhinderten nach torlosem Pausenstand eine Blamage gegen die Nummer 190 des Rankings.
Der niederländische Coach Dick Advocaat (78) hatte im ersten Durchgang nach dem 1:4 zuvor gegen Schottland fast die gesamte Startelf ausgetauscht. Die zunächst geschonten Stars sorgten dann aber noch für ein Torfestival. Der vom Königreich Niederlande unabhängige Insel-Staat Curaçao ist am 14. Juni als WM-Debütant Auftaktgegner der DFB-Elf in Houston/Texas.
Der Ex-Hoffenheimer Joshua Brenet (53.), Jeremy Antonisse (68.), Liviano Comenencia (83.) und Juninho Bacuna (90.+1) trafen für die Nummer 82 der FIFA-Weltrangliste – und verhinderten nach torlosem Pausenstand eine Blamage gegen die Nummer 190 des Rankings.
Der niederländische Coach Dick Advocaat (78) hatte im ersten Durchgang nach dem 1:4 zuvor gegen Schottland fast die gesamte Startelf ausgetauscht. Die zunächst geschonten Stars sorgten dann aber noch für ein Torfestival. Der vom Königreich Niederlande unabhängige Insel-Staat Curaçao ist am 14. Juni als WM-Debütant Auftaktgegner der DFB-Elf in Houston/Texas.
Irans Nationalteam darf laut Botschafter nur kurz in die USA
Irans Nationalspieler dürfen nach Angaben des iranischen Botschafters in Mexiko nur an den Spieltagen für ihre WM-Partien in die USA einreisen. Noch am selben Tag müssten sie die Vereinigten Staaten wieder verlassen und in ihr Quartier im mexikanischen Tijuana zurückkehren.
Zudem hätten bislang 15 Funktionäre des iranischen Fußballverbandes noch kein US-Visum für die am Donnerstag beginnende WM erhalten, sagt Botschafter Abolfazl Pasandideh. Man hoffe, dass die Visa noch vor dem ersten Iran-Spiel ausgestellt werden; dazu zähle laut iranischen Medien auch Verbandspräsident Mehdi Tadsch.
Zudem hätten bislang 15 Funktionäre des iranischen Fußballverbandes noch kein US-Visum für die am Donnerstag beginnende WM erhalten, sagt Botschafter Abolfazl Pasandideh. Man hoffe, dass die Visa noch vor dem ersten Iran-Spiel ausgestellt werden; dazu zähle laut iranischen Medien auch Verbandspräsident Mehdi Tadsch.
Deutschland schlägt Gastgeber USA im letzten Testspiel
Im letzten Spiel vor der WM besiegt die deutsche Nationalelf die USA 2:1. Der Auftritt des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann wirkt eine Halbzeit lang eher träge, nach der Pause erlangt das deutsche Team dann die Kontrolle über das Spiel – auch dank eines zunehmend erstarkenden Jamal Musiala. Die deutschen Treffer kommen von Kai Havertz und Leroy Sané, aber in Erinnerung bleiben dürfte den Zuschauern vor allem ein Traumtor des Amerikaners Antonee Robinson.
Zur Analyse des Spiels von Philipp Schneider:
Zur Analyse des Spiels von Philipp Schneider:
Irans Fußballverband: feindselige Maßnahmen der US-Regierung
Nachdem zwar alle iranischen Spieler, aber nicht alle Betreuer und Funktionäre Visa für die USA ausgestellt bekommen haben, spricht der Fußballverband in einer Mitteilung von feindseligen Maßnahmen der US-Regierung gegen die iranische Nationalmannschaft. Die eindeutig politische Entscheidung der Verweigerung von Visa für wichtige Führungskräfte des Teams verstoße klar gegen internationale Regeln, hieß es laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna weiter. Der Verband werde den Fall über die Fifa verfolgen, weil der Weltverband verpflichtet sei, auch die Visa für die Verbandsfunktionäre zu garantieren.
DFB-Elf trifft auf die USA
An diesem Samstag testet die Nationalmannschaft in Chicago gegen Co-Gastgeber USA das letzte Mal vor Beginn der Weltmeisterschaft (Anstoß 20.30 Uhr deutscher Zeit). Genau vor zwölf Jahren hat Deutschland schon einmal ein Vor-WM-Freundschaftsspiel an diesem Datum bestritten. Am 6. Juni 2014 gewann die Mannschaft des damaligen Trainers Joachim Löw ihren letzten Test vor der Abreise nach Brasilien: 6:1 in Mainz gegen Armenien. 27 000 Zuschauer spürten: Da geht was an der Copacabana. In Erinnerung blieb vor allem die zweite Halbzeit, in der alle sieben Tore fielen. Immerhin konnte das armenische Team rückblickend für sich in Anspruch nehmen, nicht so hoch gegen den dann noch künftigen Weltmeister verloren zu haben wie später Gastgeber Brasilien im Halbfinale des Turniers (1:7).
In Mainz spielte die Löw-Elf dominant. Aber das letzte Testspiel vor dem Turnier in Brasilien brachte nicht nur Freude: Marco Reus, in der Form seines Lebens, verletzte sich am Sprunggelenk. Er verpasste das Turnier, so wie Lennart Karl nun mit einem Muskelbündelriss das Turnier in Nordamerika verpassen wird. Den Grundstein für den vierten Stern legten Klose, Kroos, Lahm, Neuer und Schweinsteiger damals in Mainz. Alles sang, alles lachte, später dann Karneval in Rio. Nie war ein Testspiel wertvoller. Wird man das rückblickend auch über Chicago sagen?
In Mainz spielte die Löw-Elf dominant. Aber das letzte Testspiel vor dem Turnier in Brasilien brachte nicht nur Freude: Marco Reus, in der Form seines Lebens, verletzte sich am Sprunggelenk. Er verpasste das Turnier, so wie Lennart Karl nun mit einem Muskelbündelriss das Turnier in Nordamerika verpassen wird. Den Grundstein für den vierten Stern legten Klose, Kroos, Lahm, Neuer und Schweinsteiger damals in Mainz. Alles sang, alles lachte, später dann Karneval in Rio. Nie war ein Testspiel wertvoller. Wird man das rückblickend auch über Chicago sagen?