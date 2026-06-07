Jetzt wird’s BIG! BIG! BIG! Ein Liveblog mit allem, was Sie über die WM wissen müssen

Hello! und ¡Hola! liebe Leserinnen und Leser, herzlich willkommen in unserem Liveblog zum „größten Ereignis, das die Menschheit jemals sehen wird“. Ja, tatsächlich, so nennt Gianni Infantino die nahende Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada. Ob es wirklich so BIG! BIG! BIG! wird, wie der Big Boss des Fußball-Weltverbands Fifa das erwartet? Das werden auch wir bei der SZ uns bis zum Finale am 19. Juli ganz genau anschauen.





„104 Super Bowls in einem Monat – das ist die Größenordnung des Ereignisses, das wir organisiert haben“, sagt Infantino. Mich hat das spontan an einen Werbespruch der Eismarke Ben & Jerry's erinnert: „Unser Geheimrezept? Von allem zu viel“. Um im Bild zu bleiben: Ob eine Vorrunde mit 72 Spielen am Ende vielleicht so schmeckt, als hätte man sie ein bisschen mit Luft aufgeschlagen? Haben Sie sich, bei allem Respekt natürlich, den Kracher Demokratische Republik Kongo gegen Usbekistan (Sonntag, 28. Juni, 1:30, MagentaTV) schon dick im Kalender angestrichen?





Falls nicht, keine Sorge: Wir werden da sein! Mit zwölf Reportern in den drei WM-Ländern, mit unseren Nationalelf-Experten, die das Team von Julian Nagelsmann in Manndeckung nehmen, und mit einem eigens eingerichteten SZ-Headquarter in Atlanta, von dem aus wir Ihnen immer in der deutschen Nacht alles Wichtige, Unterhaltsame, Empörende und bestimmt auch manches Unwichtige, aber Kuriose zusammenfassen. Wir werden die überwölbenden Themen genauso im Blick haben wie das Geschehen in den Stadien. Und dieser Liveblog wird ein guter Ausgangspunkt sein, um sich immer wieder in dem Dickicht aus, nun ja, 104 Fußball-Super-Bowls zu orientieren.





Wie genau wir in den kommenden sechs Wochen berichten werden? Das haben wir Ihnen in diesem Text aufgeschrieben, inklusive Links zu all unseren WM-Sonderseiten, Podcasts und Newslettern. Ich hoffe, wir sehen, lesen und hören uns!





Claudio Catuogno

Ressortleiter SZ-Sport