Baumann über Herabstufung: „Das war nicht ganz cool”

Nach der überraschenden Berufung von Manuel Neuer zur deutschen Nummer eins für die WM hat Oliver Baumann erstmals über seine Herabstufung gesprochen. „Anfangs war es natürlich hart. Das war nicht ganz cool von meinem Gefühl her“, räumte er in Chicago nach dem 2:1 gegen Co-Gastgeber USA im letzten Test vor der WM ein. „Aber mir war sofort klar, dass ich fürs Team da sein werde und mitgehe. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, nicht herzukommen.“ Es sei für ihn auch eine WM, er wolle dabei sein und der Mannschaft helfen, sagte der 36-Jährige bei RTL. „Voller Fokus auf mich und auf die Mannschaft, und alles andere ist außen vor.“



Baumann hatte die gesamte WM-Qualifikation im deutschen Tor gestanden. Der Hoffenheimer bestritt ebenso die letzten beiden Testspiele vor der WM gegen Finnland (4:0) und nun gegen die USA, da Manuel Neuer noch verletzt ist. Zum WM-Auftakt am 14. Juni gegen Curacao wird aber wohl der Bayern-Torwart nach fast zwei Jahren sein Comeback im DFB-Tor geben. „Er wird jetzt ins Mannschaftstraining einsteigen, so ist es geplant, wenn wir in Winston-Salem ankommen - und dann gegen Curaçao auch spielen“, sagte Nagelsmann, der den Weltmeister von 2014 erst vor wenigen Wochen zurück in den deutschen Kader geholt hatte.



„Unser Verhältnis ist gut, nach wie vor“, sagte Baumann über die Situation mit seinem Torwartkollegen. „Wir werden beide alles für die Mannschaft und für den Erfolg tun.“ Nagelsmann lobte den Hoffenheimer in Chicago nicht nur für seine wieder einmal starke Leistung gegen die USA. „Er ist ein toller Mannschaftsspieler, hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt“, sagte er. „In den letzten Wochen war es ja nicht leicht für ihn. Riesenkompliment. Er ist ein super Typ. Und ein sehr, sehr guter Torwart.“



Die Einzelkritik zur Leistung der Nationalelf gegen die USA lesen hier: