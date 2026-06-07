Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa und SID.
Hier geht es zum Spielplan der Fußball-WM, hier zum deutschen Kader und hier zu einer Übersicht über die Spielorte und Stadien.
Wichtige Updates
Baumann: „Das war nicht ganz cool”
Irans Nationalteam darf laut Botschafter nur kurz in die USA
Deutschland schlägt Gastgeber USA im letzten Testspiel
Iranische Spieler bekommen ihre US-Visa, mehrere Funktionäre aber nicht
Karl bitter enttäuscht: „Es tut unbeschreiblich weh“
Curaçao dreht im letzten Test erst nach der Pause auf
Selfies mit den Fans, Autogramme für die Kids – und ein 4:0 (0:0) gegen die Nachbarinsel Aruba in der Hauptstadt Willemstad: Deutschlands Auftaktgegner Curaçao hat trotz Stotterstarts eine gelungene WM-Generalprobe hingelegt.
Der Ex-Hoffenheimer Joshua Brenet (53.), Jeremy Antonisse (68.), Liviano Comenencia (83.) und Juninho Bacuna (90.+1) trafen für die Nummer 82 der FIFA-Weltrangliste – und verhinderten nach torlosem Pausenstand eine Blamage gegen die Nummer 190 des Rankings.
Der niederländische Coach Dick Advocaat (78) hatte im ersten Durchgang nach dem 1:4 zuvor gegen Schottland fast die gesamte Startelf ausgetauscht. Die zunächst geschonten Stars sorgten dann aber noch für ein Torfestival. Der vom Königreich Niederlande unabhängige Insel-Staat Curaçao ist am 14. Juni als WM-Debütant Auftaktgegner der DFB-Elf in Houston/Texas.
Der Ex-Hoffenheimer Joshua Brenet (53.), Jeremy Antonisse (68.), Liviano Comenencia (83.) und Juninho Bacuna (90.+1) trafen für die Nummer 82 der FIFA-Weltrangliste – und verhinderten nach torlosem Pausenstand eine Blamage gegen die Nummer 190 des Rankings.
Der niederländische Coach Dick Advocaat (78) hatte im ersten Durchgang nach dem 1:4 zuvor gegen Schottland fast die gesamte Startelf ausgetauscht. Die zunächst geschonten Stars sorgten dann aber noch für ein Torfestival. Der vom Königreich Niederlande unabhängige Insel-Staat Curaçao ist am 14. Juni als WM-Debütant Auftaktgegner der DFB-Elf in Houston/Texas.
Jetzt wird’s BIG! BIG! BIG! Ein Liveblog mit allem, was Sie über die WM wissen müssen
Hello! und ¡Hola! liebe Leserinnen und Leser, herzlich willkommen in unserem Liveblog zum „größten Ereignis, das die Menschheit jemals sehen wird“. Ja, tatsächlich, so nennt Gianni Infantino die nahende Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada. Ob es wirklich so BIG! BIG! BIG! wird, wie der Big Boss des Fußball-Weltverbands Fifa das erwartet? Das werden auch wir bei der SZ uns bis zum Finale am 19. Juli ganz genau anschauen.
„104 Super Bowls in einem Monat – das ist die Größenordnung des Ereignisses, das wir organisiert haben“, sagt Infantino. Mich hat das spontan an einen Werbespruch der Eismarke Ben & Jerry's erinnert: „Unser Geheimrezept? Von allem zu viel“. Um im Bild zu bleiben: Ob eine Vorrunde mit 72 Spielen am Ende vielleicht so schmeckt, als hätte man sie ein bisschen mit Luft aufgeschlagen? Haben Sie sich, bei allem Respekt natürlich, den Kracher Demokratische Republik Kongo gegen Usbekistan (Sonntag, 28. Juni, 1:30, MagentaTV) schon dick im Kalender angestrichen?
Falls nicht, keine Sorge: Wir werden da sein! Mit zwölf Reportern in den drei WM-Ländern, mit unseren Nationalelf-Experten, die das Team von Julian Nagelsmann in Manndeckung nehmen, und mit einem eigens eingerichteten SZ-Headquarter in Atlanta, von dem aus wir Ihnen immer in der deutschen Nacht alles Wichtige, Unterhaltsame, Empörende und bestimmt auch manches Unwichtige, aber Kuriose zusammenfassen. Wir werden die überwölbenden Themen genauso im Blick haben wie das Geschehen in den Stadien. Und dieser Liveblog wird ein guter Ausgangspunkt sein, um sich immer wieder in dem Dickicht aus, nun ja, 104 Fußball-Super-Bowls zu orientieren.
Wie genau wir in den kommenden sechs Wochen berichten werden? Das haben wir Ihnen in diesem Text aufgeschrieben, inklusive Links zu all unseren WM-Sonderseiten, Podcasts und Newslettern. Ich hoffe, wir sehen, lesen und hören uns!
Claudio Catuogno
Ressortleiter SZ-Sport
Ressortleiter SZ-Sport
Wie Deutschland zum Auftakt spielen könnte
Das 2:1 im letzten WM-Test gegen die USA war noch keine Offenbarung, aber SZ-Autor Philipp Schneider hat in Chicago trotzdem eine Erkenntnis gewonnen: Nagelsmanns erste Elf steht im Grunde. Und auf zwei Spieler wird es besonders ankommen:
Bei England glänzt nur Kane
Immerhin Harry Kane war nach einem müden Auftritt in der Nachmittagshitze von Tampa/Florida gut drauf. „Ich bin in der besten Verfassung meiner Karriere“, sagte der Bayern-Torjäger, nachdem er England beim 1:0 (1:0) gegen Neuseeland mit seinem 79. Länderspieltor vor einer Blamage bewahrt hatte. Er könne es „kaum erwarten“, ergänzte der Münchner, „dass es losgeht“. Doch bis einer der großen Turnierfavoriten am 17. Juni in Dallas gegen Kroatien in die WM startet, wartet auf die „Three Lions“ mit Trainer Thomas Tuchel noch Arbeit.
Nach dem „Trainingsspiel“ gegen den Underdog müssten England und Tuchel doch jetzt bitte „ernst machen“, forderte die BBC unmissverständlich: „Die Experimentierphase muss hier und jetzt ein Ende finden.“ Man müsse langsam „Schwung aufnehmen“. Noch ist Tuchel, der für seine Kadernominierung kritisiert worden war, aber auf der Suche – nach Form und Formation. Am Mittwoch (22.00 Uhr/Dazn) bietet sich dem Deutschen in Orlando gegen Costa Rica die letzte Möglichkeit, seine Wunschelf zu finden. Gegen Neuseeland wechselte Tuchel zur Pause die komplette Elf inklusive Torschütze Kane aus.
Nach dem „Trainingsspiel“ gegen den Underdog müssten England und Tuchel doch jetzt bitte „ernst machen“, forderte die BBC unmissverständlich: „Die Experimentierphase muss hier und jetzt ein Ende finden.“ Man müsse langsam „Schwung aufnehmen“. Noch ist Tuchel, der für seine Kadernominierung kritisiert worden war, aber auf der Suche – nach Form und Formation. Am Mittwoch (22.00 Uhr/Dazn) bietet sich dem Deutschen in Orlando gegen Costa Rica die letzte Möglichkeit, seine Wunschelf zu finden. Gegen Neuseeland wechselte Tuchel zur Pause die komplette Elf inklusive Torschütze Kane aus.
Nagelsmann verweist auf Serie
WM-Euphorie ist in Deutschland noch nicht unbedingt zu verspüren, dafür trauen viele der DFB-Elf zu wenig zu. Bundestrainer Nagelsmann wies deshalb auf einen Fakt hin, der fast in Vergessenheit geraten ist: Die Nationalelf hat einen Lauf (die letzte Niederlage? Rrrrrichtig, 0:2 gegen die Slowakei im September 2025)
„Es herrschte eine besondere Atmosphäre. Es war wichtig, dass wir gewonnen haben. Neun Siege in Folge sind gut für das Selbstvertrauen. Es gibt noch Dinge zu tun, aber da haben wir Lust drauf.“
Baumann: „Das war nicht ganz cool”
Nach der überraschenden Berufung von Manuel Neuer zur deutschen Nummer eins für die WM hat Oliver Baumann erstmals über seine Herabstufung gesprochen. „Anfangs war es natürlich hart. Das war nicht ganz cool von meinem Gefühl her“, räumte er in Chicago nach dem 2:1 gegen Co-Gastgeber USA im letzten Test vor der WM ein. „Aber mir war sofort klar, dass ich fürs Team da sein werde und mitgehe. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, nicht herzukommen.“ Es sei für ihn auch eine WM, er wolle dabei sein und der Mannschaft helfen, sagte der 36-Jährige bei RTL. „Voller Fokus auf mich und auf die Mannschaft, und alles andere ist außen vor.“
Baumann hatte die gesamte WM-Qualifikation im deutschen Tor gestanden. Der Hoffenheimer bestritt ebenso die letzten beiden Testspiele vor der WM gegen Finnland (4:0) und nun gegen die USA, da Manuel Neuer noch verletzt ist. Zum WM-Auftakt am 14. Juni gegen Curacao wird aber wohl der Bayern-Torwart nach fast zwei Jahren sein Comeback im DFB-Tor geben. „Er wird jetzt ins Mannschaftstraining einsteigen, so ist es geplant, wenn wir in Winston-Salem ankommen - und dann gegen Curaçao auch spielen“, sagte Nagelsmann, der den Weltmeister von 2014 erst vor wenigen Wochen zurück in den deutschen Kader geholt hatte.
„Unser Verhältnis ist gut, nach wie vor“, sagte Baumann über die Situation mit seinem Torwartkollegen. „Wir werden beide alles für die Mannschaft und für den Erfolg tun.“ Nagelsmann lobte den Hoffenheimer in Chicago nicht nur für seine wieder einmal starke Leistung gegen die USA. „Er ist ein toller Mannschaftsspieler, hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt“, sagte er. „In den letzten Wochen war es ja nicht leicht für ihn. Riesenkompliment. Er ist ein super Typ. Und ein sehr, sehr guter Torwart.“
Die Einzelkritik zur Leistung der Nationalelf gegen die USA lesen hier:
Baumann hatte die gesamte WM-Qualifikation im deutschen Tor gestanden. Der Hoffenheimer bestritt ebenso die letzten beiden Testspiele vor der WM gegen Finnland (4:0) und nun gegen die USA, da Manuel Neuer noch verletzt ist. Zum WM-Auftakt am 14. Juni gegen Curacao wird aber wohl der Bayern-Torwart nach fast zwei Jahren sein Comeback im DFB-Tor geben. „Er wird jetzt ins Mannschaftstraining einsteigen, so ist es geplant, wenn wir in Winston-Salem ankommen - und dann gegen Curaçao auch spielen“, sagte Nagelsmann, der den Weltmeister von 2014 erst vor wenigen Wochen zurück in den deutschen Kader geholt hatte.
„Unser Verhältnis ist gut, nach wie vor“, sagte Baumann über die Situation mit seinem Torwartkollegen. „Wir werden beide alles für die Mannschaft und für den Erfolg tun.“ Nagelsmann lobte den Hoffenheimer in Chicago nicht nur für seine wieder einmal starke Leistung gegen die USA. „Er ist ein toller Mannschaftsspieler, hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt“, sagte er. „In den letzten Wochen war es ja nicht leicht für ihn. Riesenkompliment. Er ist ein super Typ. Und ein sehr, sehr guter Torwart.“
Die Einzelkritik zur Leistung der Nationalelf gegen die USA lesen hier:
Irans Nationalteam darf laut Botschafter nur kurz in die USA
Irans Nationalspieler dürfen nach Angaben des iranischen Botschafters in Mexiko nur an den Spieltagen für ihre WM-Partien in die USA einreisen. Noch am selben Tag müssten sie die Vereinigten Staaten wieder verlassen und in ihr Quartier im mexikanischen Tijuana zurückkehren.
Zudem hätten bislang 15 Funktionäre des iranischen Fußballverbandes noch kein US-Visum für die am Donnerstag beginnende WM erhalten, sagt Botschafter Abolfazl Pasandideh. Man hoffe, dass die Visa noch vor dem ersten Iran-Spiel ausgestellt werden; dazu zähle laut iranischen Medien auch Verbandspräsident Mehdi Tadsch.
Zudem hätten bislang 15 Funktionäre des iranischen Fußballverbandes noch kein US-Visum für die am Donnerstag beginnende WM erhalten, sagt Botschafter Abolfazl Pasandideh. Man hoffe, dass die Visa noch vor dem ersten Iran-Spiel ausgestellt werden; dazu zähle laut iranischen Medien auch Verbandspräsident Mehdi Tadsch.
Deutschland schlägt Gastgeber USA im letzten Testspiel
Im letzten Spiel vor der WM besiegt die deutsche Nationalelf die USA 2:1. Der Auftritt des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann wirkt eine Halbzeit lang eher träge, nach der Pause erlangt das deutsche Team dann die Kontrolle über das Spiel – auch dank eines zunehmend erstarkenden Jamal Musiala. Die deutschen Treffer kommen von Kai Havertz und Leroy Sané, aber in Erinnerung bleiben dürfte den Zuschauern vor allem ein Traumtor des Amerikaners Antonee Robinson.
Zur Analyse des Spiels von Philipp Schneider:
Zur Analyse des Spiels von Philipp Schneider:
Irans Fußballverband: feindselige Maßnahmen der US-Regierung
Nachdem zwar alle iranischen Spieler, aber nicht alle Betreuer und Funktionäre Visa für die USA ausgestellt bekommen haben, spricht der Fußballverband in einer Mitteilung von feindseligen Maßnahmen der US-Regierung gegen die iranische Nationalmannschaft. Die eindeutig politische Entscheidung der Verweigerung von Visa für wichtige Führungskräfte des Teams verstoße klar gegen internationale Regeln, hieß es laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna weiter. Der Verband werde den Fall über die Fifa verfolgen, weil der Weltverband verpflichtet sei, auch die Visa für die Verbandsfunktionäre zu garantieren.
DFB-Elf trifft auf die USA
An diesem Samstag testet die Nationalmannschaft in Chicago gegen Co-Gastgeber USA das letzte Mal vor Beginn der Weltmeisterschaft (Anstoß 20.30 Uhr deutscher Zeit). Genau vor zwölf Jahren hat Deutschland schon einmal ein Vor-WM-Freundschaftsspiel an diesem Datum bestritten. Am 6. Juni 2014 gewann die Mannschaft des damaligen Trainers Joachim Löw ihren letzten Test vor der Abreise nach Brasilien: 6:1 in Mainz gegen Armenien. 27 000 Zuschauer spürten: Da geht was an der Copacabana. In Erinnerung blieb vor allem die zweite Halbzeit, in der alle sieben Tore fielen. Immerhin konnte das armenische Team rückblickend für sich in Anspruch nehmen, nicht so hoch gegen den dann noch künftigen Weltmeister verloren zu haben wie später Gastgeber Brasilien im Halbfinale des Turniers (1:7).
In Mainz spielte die Löw-Elf dominant. Aber das letzte Testspiel vor dem Turnier in Brasilien brachte nicht nur Freude: Marco Reus, in der Form seines Lebens, verletzte sich am Sprunggelenk. Er verpasste das Turnier, so wie Lennart Karl nun mit einem Muskelbündelriss das Turnier in Nordamerika verpassen wird. Den Grundstein für den vierten Stern legten Klose, Kroos, Lahm, Neuer und Schweinsteiger damals in Mainz. Alles sang, alles lachte, später dann Karneval in Rio. Nie war ein Testspiel wertvoller. Wird man das rückblickend auch über Chicago sagen?
In Mainz spielte die Löw-Elf dominant. Aber das letzte Testspiel vor dem Turnier in Brasilien brachte nicht nur Freude: Marco Reus, in der Form seines Lebens, verletzte sich am Sprunggelenk. Er verpasste das Turnier, so wie Lennart Karl nun mit einem Muskelbündelriss das Turnier in Nordamerika verpassen wird. Den Grundstein für den vierten Stern legten Klose, Kroos, Lahm, Neuer und Schweinsteiger damals in Mainz. Alles sang, alles lachte, später dann Karneval in Rio. Nie war ein Testspiel wertvoller. Wird man das rückblickend auch über Chicago sagen?
Ein Oberligatorwart reist mit Haiti zur WM
In Koblenz schauen um die 1000 Leute zu, wenn Josué Duverger für den Oberligisten Cosmos Koblenz das Tor hütet. Nun darf er dorthin, wo jeder junge Fußballer auf der Welt mit seinem Land hinwill: zur WM. „Es ist auch eine Art zu sagen, dass alles möglich ist“, sagte der 26 Jahre alte Keeper der dpa.
Aufgewachsen ist Duverger in Kanada, wohin seine Eltern ausgewandert waren, geflohen vor Bandengewalt und Naturkatastrophen auf der Karibikinsel. Als Duverger 14 war, ging er nach Portugal, denn er wollte in Europa Fußball spielen. Ob er mit der Haiti-Elf nach Kanada zurückkehren darf, entscheidet sich in der Vorrunde: Seine WM-Spiele trägt Haiti an der Ostküste der USA aus.
Nicht nur für den Keeper, auch für sein Land geht mit der WM ein Traum in Erfüllung: Haiti spielt erstmals seit 1974 in Deutschland wieder bei einer Weltmeisterschaft. Die WM 2026 sei „ein Zeichen des Friedens im Land“, sagte Duverger. Ob er nach Rheinland-Pfalz zurückkehrt, hängt davon ab, ob ihn in den USA ein Topklub entdeckt oder nicht.
Aufgewachsen ist Duverger in Kanada, wohin seine Eltern ausgewandert waren, geflohen vor Bandengewalt und Naturkatastrophen auf der Karibikinsel. Als Duverger 14 war, ging er nach Portugal, denn er wollte in Europa Fußball spielen. Ob er mit der Haiti-Elf nach Kanada zurückkehren darf, entscheidet sich in der Vorrunde: Seine WM-Spiele trägt Haiti an der Ostküste der USA aus.
Nicht nur für den Keeper, auch für sein Land geht mit der WM ein Traum in Erfüllung: Haiti spielt erstmals seit 1974 in Deutschland wieder bei einer Weltmeisterschaft. Die WM 2026 sei „ein Zeichen des Friedens im Land“, sagte Duverger. Ob er nach Rheinland-Pfalz zurückkehrt, hängt davon ab, ob ihn in den USA ein Topklub entdeckt oder nicht.
Iranische Spieler bekommen ihre US-Visa, mehrere Funktionäre aber nicht
Wenige Tage vor dem Start der WM haben die Spieler der iranischen Nationalmannschaft grünes Licht für die Einreise in die USA erhalten – trotz des anhaltenden Konflikts beider Länder. Dies verkündete der US-Botschafter in der Türkei, Tom Barrack, bei X. Drei Tage zuvor hatten die Iraner bereits ihre Visa für Mexiko bekommen. Derzeit befindet sich die Mannschaft im Trainingslager in der Türkei.
Nun dürfen zwar alle 26 Spieler in die USA einreisen, zahlreiche Begleiter des Teams aber wohl nicht. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim wurde unter anderem dem Teammanager, den Vertretern des Außenministeriums und der Sicherheitsabteilung sowie dem Pressechef der Mannschaft die Einreise in die USA verweigert.
Wie die New York Times unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter berichtet, wurde auch dem Präsidenten des iranischen Fußballverbands das Visum verweigert. Mehdi Taj sei ein ehemaliger Kommandeur der Islamischen Revolutionsgarde. Das System könne nicht missbraucht werden, um jemandem unter falschen Vorwänden die Einreise ins Land zu ermöglichen, sagte ein Regierungsvertreter.
Von insgesamt zwölf oder mehr abgelehnten Anträgen ist in Medienberichten die Rede, aber eine offizielle Bestätigung des Verbands steht noch aus. Die Betroffenen sollen die Nationalmannschaft dennoch heute nach Tijuana begleiten, um in Mexiko dann erneut Visaanträge für die USA zu stellen. In der Stadt nahe der Grenze zum US-Bundesstaat Kalifornien wird das Team in der Nacht zum Sonntag erwartet.
Nun dürfen zwar alle 26 Spieler in die USA einreisen, zahlreiche Begleiter des Teams aber wohl nicht. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim wurde unter anderem dem Teammanager, den Vertretern des Außenministeriums und der Sicherheitsabteilung sowie dem Pressechef der Mannschaft die Einreise in die USA verweigert.
Wie die New York Times unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter berichtet, wurde auch dem Präsidenten des iranischen Fußballverbands das Visum verweigert. Mehdi Taj sei ein ehemaliger Kommandeur der Islamischen Revolutionsgarde. Das System könne nicht missbraucht werden, um jemandem unter falschen Vorwänden die Einreise ins Land zu ermöglichen, sagte ein Regierungsvertreter.
Von insgesamt zwölf oder mehr abgelehnten Anträgen ist in Medienberichten die Rede, aber eine offizielle Bestätigung des Verbands steht noch aus. Die Betroffenen sollen die Nationalmannschaft dennoch heute nach Tijuana begleiten, um in Mexiko dann erneut Visaanträge für die USA zu stellen. In der Stadt nahe der Grenze zum US-Bundesstaat Kalifornien wird das Team in der Nacht zum Sonntag erwartet.
Karl bitter enttäuscht: „Es tut unbeschreiblich weh“
Nach dem WM-Aus von Lennart Karl hat sich der 18-Jährige bei Instagram geäußert: „Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll“, schrieb Karl, „aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen.“ Er habe „alles dafür getan, um fit für die WM zu sein. Leider kommen Verletzungen oft zum unglücklichsten Zeitpunkt“.
Der Offensivspieler hatte sich im Abschlusstraining für die WM-Generalprobe heute (20.30 Uhr/RTL) gegen die USA einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen und fällt länger aus.
DFB-Präsident Bernd Neuendorf berichtete von emotionalen Abschiedsszenen und Tränen im Teamhotel der Fußball-Nationalmannschaft. „Julian (Nagelsmann) war da, hat noch ein paar Worte gesagt, die ganze Mannschaft war da. Er hat auch noch ein paar Worte gefunden, obwohl ihm das schwergefallen ist. Er (Karl) war extrem traurig, sind auch glaube ich schon ein paar Tränen geflossen“, erzählte Neuendorf von der Zusammenkunft von Bundestrainer und DFB-Stars im Waldorf Astoria.
DFB-Boss Neuendorf berichtete von einem Dämpfer für die Atmosphäre im Team gut einer Woche vor dem WM-Auftakt am 14. Juni in Houston gegen Curaçao. „Das drückt so ein bisschen die Stimmung, muss man sagen. Er war ja wirklich die letzten Spiele top unterwegs und hat uns viel Freude gemacht“, sagte der 64-Jährige über Karl.
Der Offensivspieler hatte sich im Abschlusstraining für die WM-Generalprobe heute (20.30 Uhr/RTL) gegen die USA einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen und fällt länger aus.
DFB-Präsident Bernd Neuendorf berichtete von emotionalen Abschiedsszenen und Tränen im Teamhotel der Fußball-Nationalmannschaft. „Julian (Nagelsmann) war da, hat noch ein paar Worte gesagt, die ganze Mannschaft war da. Er hat auch noch ein paar Worte gefunden, obwohl ihm das schwergefallen ist. Er (Karl) war extrem traurig, sind auch glaube ich schon ein paar Tränen geflossen“, erzählte Neuendorf von der Zusammenkunft von Bundestrainer und DFB-Stars im Waldorf Astoria.
DFB-Boss Neuendorf berichtete von einem Dämpfer für die Atmosphäre im Team gut einer Woche vor dem WM-Auftakt am 14. Juni in Houston gegen Curaçao. „Das drückt so ein bisschen die Stimmung, muss man sagen. Er war ja wirklich die letzten Spiele top unterwegs und hat uns viel Freude gemacht“, sagte der 64-Jährige über Karl.
Karl verletzt, Ouédraogo nachnominiert: Nagelsmann muss seine Pläne ändern
Lennart Karl verletzt sich am Oberschenkel und verpasst die WM, bei seiner Verabschiedung fließen Tränen. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert Assan Ouédraogo nach – und muss seine Pläne nun erneut umwerfen.
www.sueddeutsche.de
DFB bestätigt WM-Aus für Karl – Ouédraogo nachnominiert
Bayern Münchens Lennart Karl hat sich verletzt und fällt für die Fußball-Weltmeisterschaft aus. Der 18-Jährige zog sich beim Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft vor dem letzten Testspiel am Samstag in Chicago gegen die USA einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zu, wie der DFB mitteilte.
Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte bereits bei der Pressekonferenz nach dem Training gesagt, Karl habe sich verletzt und sei auf dem Weg ins Krankenhaus. Es „sah ehrlich gesagt nicht gut aus“, sagte Nagelsmann, man habe zunächst die Diagnose abwarten müssen. Für den Offensivspieler wurde der Leipziger Assan Ouédraogo nachnominiert.
Abschlusstraining ohne Neuer
Die deutsche Nationalmannschaft absolviert im Soldier-Field-Stadion ihr Abschlusstraining vor dem finalen Testspiel gegen USA am Samstag in Chicago. Torhüter Manuel Neuer ist erneut nicht dabei, auch gegen die USA wird er wieder nicht zum Einsatz kommen.
Martin Schneider