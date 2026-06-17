Sané, Musiala, der Bundestrainer: Wo immer Kritik am deutschen WM-Tross laut werden könnte, widerlegt sie Joshua Kimmich vorsorglich. Diesmal soll keine Debatte von außen die WM-Mission stören.

Bis zu diesen Tagen in Winston-Salem gab es nicht viele Eigenschaften, die Edward John Smith und Joshua Walter Kimmich geteilt hätten. Klar, beide sind Kapitäne. Auch gibt es gewisse Gemeinsamkeiten im Auftreten. Auf historischen Fotos präsentiert sich Edward John Smith mit leicht grimmigem Blick. Als typischer Seebär mit gepflegtem Vollbart steht er breitbeinig auf Deck und blickt nachdenklich in die Ferne. Von Kimmich kennt man etwas Vergleichbares: einen Gesichtsausdruck mit Augen wie quergestellte Schießscharten und einem weit aufgerissenen Mund, der kleine Kinder und riesige Gegenspieler gleichermaßen das Fürchten lehrt.