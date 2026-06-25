Eine letzte Ehrenrunde drehten die Kanadier noch unten auf dem Rasen, doch der BC Place begann bereits, sich zu leeren. Eine eigenartige Stimmungslage ergab sich am Mittwochnachmittag in Vancouver, wie sie in der Geschichte der Weltmeisterschaft vielleicht noch nie vorgekommen ist: Es war eine Lage voller Widersprüche, in der sich das Stadion wiederfand. Die kanadische Mannschaft, sie musste gleichzeitig stolz und enttäuscht sein. Und das kanadische Publikum, es musste seine Enttäuschung verbergen und eine Mannschaft bei einer Verabschiedung trösten, die gerade einen sporthistorischen Erfolg vollbracht hatte.

Zum ersten Mal in seiner Geschichte wird die Fußball-Nationalmannschaft Kanadas am Sonntag ein K.-o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft bestreiten. Das war die gute Nachricht. Die schlechte, aus kanadischer Sicht: Das Spiel findet in Los Angeles statt und nicht in Vancouver, wo Kanada als Gruppensieger sowohl das Sechzehntel- als auch ein mögliches Achtelfinale bestritten hätte. Nun aber wird Kanada in anderer Hinsicht Geschichte schreiben: Der Mannschaft fällt die undankbare Rolle zu, als erste Gastgeber-Nation einer Weltmeisterschaft ein Auswärtsspiel zu absolvieren.

„Es ist wirklich schade, wir hätten gerne weitergespielt hier in Vancouver“, sagte der Mittelfeldspieler Liam Millar nach der 1:2-Niederlage gegen die Schweiz: „Die Kulisse, die Zuschauer, das war ein wirklich großer Vorteil für uns. Ich hatte so etwas noch nie gesehen, so eine Leidenschaft für uns.“

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Die Leidenschaft des Publikums, sie hätte die Kanadier am Ende tatsächlich fast noch zum Gruppensieg getragen gegen die Schweizer. Ein Unentschieden hätte dafür gereicht, 1:2 aus Sicht der Heimnation stand es in Vancouver, als in der Schlussviertelstunde eine Flanke nach der anderen in den gegnerischen Strafraum flog. Angestachelt vom Anschlusstreffer durch den Stürmer mit dem Hoffnung machenden Namen Promise David (76. Minute) war der BC Place noch einmal erwacht, nachdem zwischendurch nur die Kuhglocken der Schweizer Anhänger zu hören gewesen waren. Insbesondere dann, als die Schweizer nach der Halbzeitpause durch Tore von Ruben Vargas und Johan Manzambi in Führung gegangen waren.

Doch die finalen Minuten in Vancouver wurden zum Beweis dafür, wie groß der Heimvorteil im Fußball sein kann: Eine kanadische Mannschaft spielte da, die in nahezu allen Kriterien der taktisch klügeren, technisch besseren und noch dazu erfahreneren Schweiz unterlegen war. Aber die mit dem frenetischen Publikum auf ihrer Seite den Glauben an sich wiederfand, den sie auf etwas kuriose Weise verloren hatte.

Jesse Marsch gesteht einen Bluff: Den Kanadiern fehlt weiterhin Alphonso Davies

Auch Trainer Jesse Marsch rätselte ein wenig über seine Mannschaft, die „in beiden Hälften nicht gut gestartet“ war und das einmal mit einem Rückstand bezahlte. Womöglich hatte das 6:0 gegen das wesentlich schwächere Katar den falschen Eindruck hinterlassen, dass diese WM mit Leichtigkeit gespielt werden könnte. Sicherlich fehlte zudem Ismael Koné im Mittelfeld, der im Katar-Spiel einen Beinbruch erlitten hatte. Er wurde auf einem Rollstuhl ins Stadion gebracht, seine Fähigkeiten als Bindeglied zwischen Defensive und Offensive vermissten die Kanadier allerdings auf dem Feld.

Er wird den Kanadiern nicht mehr helfen können: Ismael Koné, der sich im Spiel gegen Katar einen Bruch des Unterschenkels zugezogen hat, wurde in Vancouver im Rollstuhl ins Stadion gebracht. Timothy Matwey/The Canadian Press/AP/dpa

Dort fehlte weiterhin auch Alphonso Davies. Marsch gab im Nachgang der Partie offen zu, dass seine positiven Prognosen vom Vortag ein Bluff gewesen waren: „Um ehrlich zu sein: Alphonso war noch nicht bereit. Ich habe ihn als Köder benutzt, um die Schweiz zum Nachdenken zu bringen“, sagte Marsch, der anfügte: „Er wird allerdings zum nächsten Match einsatzfähig sein.“ Diesmal ganz bestimmt.

Auch diesen Vorteil allerdings hätten die Kanadier als Gruppensieger gerne gehabt: Statt schon am Sonntag in Kalifornien hätten sie dann erst am kommenden Freitag in Vancouver gespielt. Davies und auch der angeschlagene Mittelfeldmotor Stephen Eustáquio hätten dadurch fünf Tage mehr Zeit bekommen, um sich zu erholen und vor eigenem Publikum mitwirken zu können.

Irgendwo hinter der ganzen Enttäuschung musste sich aber auch die Zufriedenheit verstecken, denn eigentlich sollte dieser 24. Juni ein fußballerischer Feiertag sein für Kanada – und nicht ein Tag der Trauer über eine verpasste Chance, wie es vorübergehend den Anschein machte. Der für die starke Schlussphase eingewechselte Liam Millar spürte diesem Gefühl nach: „Wir müssen auch sehen, was wir erreicht haben im Vergleich zu vor vier Jahren, als wir es nicht aus der Gruppe geschafft haben.“ Wirklicher Trotz allerdings war nicht zu hören, auch nicht bei Marsch, der sich eher in der Analyse über ein aus seiner Sicht „enttäuschendes“ Spiel verfing, anstatt Aufbruchstimmung auszulösen.

Immerhin ein Gespenst löste sich am Abend in Luft auf. Unter den kanadischen Reportern im BC Place hatte sich im Hinblick auf die Reise in den Süden bereits die Sorge breit gemacht, dass es dort nicht zu einem neutralen Stadion, sondern zu einer echten Auswärtsatmosphäre kommen könnte: Die größte südkoreanische Diaspora weltweit ist in Los Angeles zu Hause und Südkorea erschien als der wahrscheinliche, schwierigere Gegner. Bis am kanadischen Abend Südafrika überraschend 1:0 gegen Südkorea gewann, auf Platz zwei der Gruppe A vorrückte und zum kanadischen Gegner wurde. Zu einem, der schlagbar erscheint. Auch ohne Heimvorteil.