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Kritik an Bundestrainer NagelsmannEin Weckruf von Uli Hoeneß, obwohl die Sonne schon untergeht

Lesezeit: 4 Min.

Volle Kapelle im Westfalenstadion: Bundestrainer Julian Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler (Zentrum der mittleren Reihe) sowie Lars Ricken und Matthias Sammer (Reihe darunter) sitzen am Freitagabend auf der Ehrentribüne.
Volle Kapelle im Westfalenstadion: Bundestrainer Julian Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler (Zentrum der mittleren Reihe) sowie Lars Ricken und Matthias Sammer (Reihe darunter) sitzen am Freitagabend auf der Ehrentribüne. Foto: Imago

Der Ehrenpräsident des FC Bayern spricht laut aus, was Fußballdeutschland umtreibt: War eine deutsche WM-Elf vier Wochen vor Turnierstart jemals so undefiniert? Die Frage ist: Kommt die Warnung nicht viel zu spät?

Von Philipp Schneider

Der Kameramann, der am Freitagabend die Linse im Dortmunder Westfalenstadion schwenkte, konnte sein Glück offenbar kaum fassen. Immer wieder rückte er einen Besucher auf der Ehrentribüne ins Zentrum einer TV-Übertragung, die im Kern davon handelte, dass die Borussia gegen Eintracht Frankfurt kickte. Der Besucher war allein deshalb kaum zu übersehen, weil er sich in der Begleitung illustrer Personen befand: Schräg vor ihm saß Matthias Sammer in einer rot-schwarz karierten Holzfällerjacke, die man seinem Kleiderschrank gar nicht zugetraut hatte. Und gleich neben ihm saß der DFB-Sportdirektor Rudi Völler, dem wiederum zuzutrauen ist, dass er die Spitzenidee für diesen gemeinsamen Stadionbesuch hatte. Nach dem Motto: Komm, Julian, zeig dich doch mal wieder beim Fußball! Die WM geht bald los …

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