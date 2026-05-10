Der Kameramann, der am Freitagabend die Linse im Dortmunder Westfalenstadion schwenkte, konnte sein Glück offenbar kaum fassen. Immer wieder rückte er einen Besucher auf der Ehrentribüne ins Zentrum einer TV-Übertragung, die im Kern davon handelte, dass die Borussia gegen Eintracht Frankfurt kickte. Der Besucher war allein deshalb kaum zu übersehen, weil er sich in der Begleitung illustrer Personen befand: Schräg vor ihm saß Matthias Sammer in einer rot-schwarz karierten Holzfällerjacke, die man seinem Kleiderschrank gar nicht zugetraut hatte. Und gleich neben ihm saß der DFB-Sportdirektor Rudi Völler, dem wiederum zuzutrauen ist, dass er die Spitzenidee für diesen gemeinsamen Stadionbesuch hatte. Nach dem Motto: Komm, Julian, zeig dich doch mal wieder beim Fußball! Die WM geht bald los …