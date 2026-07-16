Argentiniens Fußballer jubeln mit einem politischen Banner – so etwas führte in anderen Fällen schon zu drastischen Sanktionen. Wie reagiert die Fifa diesmal?

Argentiniens Mittelfeldspieler Giovani Lo Celso griff als Erster zu nach dem gewonnenen Halbfinale bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Das Transparent wurde entrollt, nach und nach gruppierten sich diverse andere Spieler der Albiceleste drum herum. So feierten sie nach dem dramatischen 2:1-Sieg gegen England in der Kurve vor ihren Fans hinter einem Banner, das die Aufschrift trug: „Las Malvinas son argentinas.“ Auf Deutsch: „Die Falklandinseln sind argentinisch.“ Auf manchen Aufnahmen, die durch die sozialen Medien geistern, sind sogar entsprechende Gesänge zu vernehmen.