Zum Hauptinhalt springen

Englands WM-AusEin Kollaps von fußballhistorischer Dimension

Lesezeit: 5 Min.

Jude Bellingham schaut ins Nichts nach dem WM-Aus im Halbfinale gegen Argentinien. Im Hintergrund tröstet Kapitän Harry Kane (li.) den Torschützen Anthony Gordon.
Jude Bellingham schaut ins Nichts nach dem WM-Aus im Halbfinale gegen Argentinien. Im Hintergrund tröstet Kapitän Harry Kane (li.) den Torschützen Anthony Gordon. Juan Mabromata/AFP

England diskutiert nach dem 1:2 gegen Argentinien über den rätselhaften Einbruch nach dem Führungstor – und über Nationaltrainer Thomas Tuchel. Doch der will bis zur Heim-EM in zwei Jahren weitermachen.

Von Sven Haist, Atlanta

SZ bei Google bevorzugen

Der anhaltende Schmerz, den allein der Gewinn des Goldpokals lindern könnte, stand Harry Kane ins Gesicht geschrieben: Trauernd, und gedankenverloren starrte er nach dem Abpfiff minutenlang auf den Rasen.

Zur SZ-Startseite

MeinungEngland gegen Argentinien
:Dieses Halbfinale reduziert den Fußball auf seinen Kern

SZ PlusKommentar von Martin Schneider

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite