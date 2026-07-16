Der anhaltende Schmerz, den allein der Gewinn des Goldpokals lindern könnte, stand Harry Kane ins Gesicht geschrieben: Trauernd, und gedankenverloren starrte er nach dem Abpfiff minutenlang auf den Rasen.
Englands WM-AusEin Kollaps von fußballhistorischer Dimension
Lesezeit: 5 Min.
England diskutiert nach dem 1:2 gegen Argentinien über den rätselhaften Einbruch nach dem Führungstor – und über Nationaltrainer Thomas Tuchel. Doch der will bis zur Heim-EM in zwei Jahren weitermachen.
Von Sven Haist, Atlanta
Lesen Sie mehr zum Thema