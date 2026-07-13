In Regel Nummer acht der international anerkannten Fußballgesetzgebung heißt es unter der Überschrift „Beginn und Fortsetzung des Spiels“, dass für einen Anstoß unter anderem folgende Voraussetzungen erfüllt sein müssen: Alle Spieler mit Ausnahme des Spielers, der den Anstoß ausführt, befinden sich (A) in der eigenen Spielfeldhälfte. Der Ball muss (B) ruhig auf dem Anstoßpunkt liegen. Und der Schiedsrichter gibt (C) das Zeichen, das Spiel fortzuführen. Wahrscheinlich ist es nur ein Hirngespinst, aber man kann sich ja trotzdem kurz mal ausmalen, wie diese Weltmeisterschaft hätte verlaufen können, wenn Michael Olise die Regel Nummer acht nicht kennen würde.