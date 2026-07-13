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Frankreichs Michael OliseSüße Rache des Verkannten

Lesezeit: 6 Min.

Michael Olise redet wenig, und wenn sein Team ein Tor erzielt, zeigt er ebenso kaum Regungen. Er glänzt mit seinem Spiel – und das hilft Frankreich bei dieser WM.
Michael Olise redet wenig, und wenn sein Team ein Tor erzielt, zeigt er ebenso kaum Regungen. Er glänzt mit seinem Spiel – und das hilft Frankreich bei dieser WM. Franck Fife/AFP

Alle schwärmen vor dem Halbfinale gegen Spanien von Michael Olise. Dabei hat Frankreich lange mit ihm gefremdelt – und entdeckt ihn gerade erst in neuer Rolle.

Von Boris Herrmann, New York

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In Regel Nummer acht der international anerkannten Fußballgesetzgebung heißt es unter der Überschrift „Beginn und Fortsetzung des Spiels“, dass für einen Anstoß unter anderem folgende Voraussetzungen erfüllt sein müssen: Alle Spieler mit Ausnahme des Spielers, der den Anstoß ausführt, befinden sich (A) in der eigenen Spielfeldhälfte. Der Ball muss (B) ruhig auf dem Anstoßpunkt liegen. Und der Schiedsrichter gibt (C) das Zeichen, das Spiel fortzuführen. Wahrscheinlich ist es nur ein Hirngespinst, aber man kann sich ja trotzdem kurz mal ausmalen, wie diese Weltmeisterschaft hätte verlaufen können, wenn Michael Olise die Regel Nummer acht nicht kennen würde.

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SZ PlusVon Boris Herrmann

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