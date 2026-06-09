Dank eines Gala-Auftritts von Bayern Münchens Michael Olise ist Frankreich die Generalprobe für die Fußball-WM geglückt. Beim 3:1 (1:0)-Erfolg im abschließenden Test gegen Nordirland erzielte der Mittelfeldspieler alle drei Treffer (43. Minute/49./75.) für die Franzosen. Patrick Kelly (64.) traf in Lille zum zwischenzeitlichen Anschluss für die Gäste.

Beim zweimaligen Weltmeister standen Desiré Doué, Ousmane Dembelé (beide Paris St. Germain) und William Saliba (FC Arsenal) in der Startformation, sie hatten allesamt Ende Mai noch das Finale in der Champions League bestritten.

Gegen Nordirland, das nicht für die WM qualifiziert ist, erarbeiteten sich die Franzosen vor allem zu Beginn zahlreiche Chancen. Olise belohnte die Auswahl von Trainer Didier Deschamps schließlich, bevor Nordirland Mitte der zweiten Halbzeit in der vom deutschen Schiedsrichter Sascha Stegemann geleiteten Partie stärker aufkam. Dann jedoch zog Olise in typischer Manier von der rechten Strafraumkante in die Mitte und erzielte sein drittes Tor.

Den vorletzten WM-Test hatte Frankreich in der vergangenen Woche noch verpatzt, als es gegen den deutschen Gruppengegner Elfenbeinküste in Nantes mit 1:2 Toren verlor. Deschamps hatte dabei allerdings noch weitgehend auf Spieler von Paris St. Germain verzichtet, die zuvor das Finale in der Königsklasse gegen Arsenal für sich entschieden hatten.

Der WM-Zweite Frankreich bestreitet sein Auftaktmatch am Dienstag der kommenden Woche gegen Senegal. Weitere Gegner in der Gruppe I sind Irak am 22. Juni sowie Norwegen (26.6.).