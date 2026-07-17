Bei ihrer ersten Begegnung war eine Quietsche-Ente dabei, nun trifft Lionel Messi im WM-Finale auf Lamine Yamal – und damit der beste Fußballer der Gegenwart auf jenen, der die Rolle übernehmen könnte.

Der Taufakt in der Badewanne ist eine Spielart der Ganzkörpertaufe. Und nein, Lionel Messi und Lamine Yamal haben dieses Procedere natürlich nicht erfunden. In dem in Weltanschauungsfragen für gewöhnlich gut informierten Markusevangelium wurde die berühmteste aller Ganzkörpertaufen beschrieben: Wie Jesus aus Nazareth sich im Jordan taufen ließ und sogleich, als er dem Wasser entstieg, sich der Himmel öffnete, wo ihm der Heilige Geist in Gestalt einer Taube erschien. „Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.“