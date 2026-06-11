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WM-EröffnungsspielZweimal Tor, dreimal Rot

Lesezeit: 3 Min.

Im Blick von Themba Zwane liegt Verwunderung: Aber Schiedsrichter Wilton Pereira Sampaio hatte am Bildschirm einen Schlag gesehen.
Im Blick von Themba Zwane liegt Verwunderung: Aber Schiedsrichter Wilton Pereira Sampaio hatte am Bildschirm einen Schlag gesehen. Yuri Cortez/AFP

Ohne an seine Leistungsgrenze gehen zu müssen, schlägt Co-Gastgeber Mexiko zum Auftakt der Weltmeisterschaft Südafrika mit 2:0. Der Schiedsrichter zückt gleich drei rote Karten, davon zwei für die Afrikaner.

Von Javier Cáceres, Mexiko-Stadt

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Am Vorabend des Eröffnungsspiels der 23. Fußball-Weltmeisterschaft grassierte im Co-Gastgeberland eine bange Frage: Wie weit es Mexikos Nationalmannschaft, die „Tri“, wohl bei dieser WM schaffen wird? Eine Antwort, die auf die Demonstrationen der vorangegangenen Tage diverser Gruppen und die Gefahr größerer Straßensperren rekurrierte, lautete: Wäre ja schon beachtlich, wenn sie es bis ins Stadion schafft.

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