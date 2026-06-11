Ohne an seine Leistungsgrenze gehen zu müssen, schlägt Co-Gastgeber Mexiko zum Auftakt der Weltmeisterschaft Südafrika mit 2:0. Der Schiedsrichter zückt gleich drei rote Karten, davon zwei für die Afrikaner.

Am Vorabend des Eröffnungsspiels der 23. Fußball-Weltmeisterschaft grassierte im Co-Gastgeberland eine bange Frage: Wie weit es Mexikos Nationalmannschaft, die „Tri“, wohl bei dieser WM schaffen wird? Eine Antwort, die auf die Demonstrationen der vorangegangenen Tage diverser Gruppen und die Gefahr größerer Straßensperren rekurrierte, lautete: Wäre ja schon beachtlich, wenn sie es bis ins Stadion schafft.