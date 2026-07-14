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Thomas Tuchel als England-TrainerGenau dafür haben sie ihn geholt

Lesezeit: 6 Min.

Er sagt, was zu tun ist: Englands deutscher Trainer Thomas Tuchel.
Er sagt, was zu tun ist: Englands deutscher Trainer Thomas Tuchel. Julio Cortez/AP Photo

Thomas Tuchel motzt nach dem Sieg gegen Norwegen – und zumindest die Teile der Welt, die ihn nicht kennen, wundern sich. Dabei ist exakt das Teil seines Auftrags, England gegen Argentinien ins erste WM-Finale seit 1966 zu führen.

Von Martin Schneider, Atlanta

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Er verstehe nicht so viel von Fußball, sagt der Moderator eines US-Fernsehsenders in entwaffnender Ehrlichkeit zu seinem Experten. Aber in anderen Sportarten sei es doch auch nicht normal, dass der Trainer und sein bester Spieler sich in der Öffentlichkeit streiten, oder? Da sei „a lot of tension“ im Spiel, sehr viel Spannung, dabei habe England doch gerade 2:1 gegen Norwegen gewonnen, und das immerhin im Viertelfinale einer Weltmeisterschaft.

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SZ PlusVon Javier Cáceres

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