104 Spiele in drei Ländern: Die Mega-WM 2026 wurde nach Kanada, Mexiko und in die USA vergeben.

Kommentar von Philipp Selldorf, Köln

Nichts ist leichter, als die jetzt von der Fifa beschlossene Reform der Fußball-Weltmeisterschaft als schamlose Ausbeutung des schönen Spiels zu verdammen. Das drastische Wachstum der wertvollsten Veranstaltung des Weltverbandes trägt Züge der Gigantomanie: Beim nächsten Turnier im Jahr 2026 werden 48 statt 32 Nationen zugelassen sein, zudem erhöht sich die Zahl der Spiele um 40 auf 104, nachdem der Weltverband entschieden hat, die Vorrunde nicht wie ursprünglich geplant in Dreier-, sondern in Vierergruppen auszutragen. So muss das Publikum nun ein Turnier bewältigen, das nicht mehr fünf, sondern sechs Wochen dauert - zuzüglich Vorbereitungszeit der Teams.

Darüber ließe sich nun ausgiebig klagen und polemisieren. Warum bloß 48 und nicht 64 oder 128 Teilnehmer? Warum führt die Fifa kein Hin- und Rückspielverfahren in der Startrunde ein, warum keine Pre-Playoffs und ein Final-Four-Turnier mit Duellen im Best-of-seven-Verfahren? Die Vermarkter würden ein Fest feiern.

Teilweise ist die Wirklichkeit den kühnen Fantasien sogar schon einen Schritt voraus. Nach der in drei Jahren anstehenden Nordamerika-WM in Mexiko, Kanada und den USA ist die transkontinentale Expansion für 2030 bereits in Sicht. Dann wollen sich Gastgeber in Asien und Europa (Saudi-Arabien, Ägypten und Griechenland) bzw. in Afrika und Europa (Spanien, Portugal, Marokko) verbünden. Kommt irgendwann die interplanetarische WM? Solange Marsmännchen und Venus-Frauen konsumieren und den Umsatz steigern, ist das womöglich keine Utopie.

Mehr Teilnehmer bedeuten mehr Teilhabe anderer Erdteile - und die Erfüllung berechtigter Ansprüche.

Im besagten Jahr 2030 feiert die WM ihren 100. Geburtstag, der Vergleich mit der Erstausgabe lässt die neuerlichen Wucherungen noch unheimlicher erscheinen. Damals kämpften in Uruguay 13 Nationen um den Weltpokal - so viele, wie sich beworben hatten. Allerdings bewohnten auch bloß zwei Milliarden Menschen die Erde und nicht acht Milliarden wie heute. Auch die Fußballgemeinde auf dem Globus wächst nach wie vor, mittlerweile wird sogar auf dem indischen Subkontinent ambitioniert gekickt.

Lässt man die reflexhaften, konservativen Vorbehalte gegen die Vergrößerung beiseite und ignoriert man einen Moment die prävalenten kommerziellen und politischen Interessen der Fifa-Bosse, dann gibt es Argumente für ein erweitertes Turnierformat. Mehr Teilnehmer, das bedeutet mehr Teilhabe für die ganze Welt und die Erfüllung berechtigter Ansprüche in anderen Erdteilen. Andernfalls hätte es eines neuen Zugangsschlüssels bedurft: Um der erhöhten Nachfrage in Asien und Afrika zu entsprechen, hätten die alten Herrschaften in Europa und Südamerika ein paar ihrer WM-Plätze räumen müssen.

48 Mitwirkende fordern die Sehgewohnheiten traditioneller Zuschauer heraus, die noch Turniere mit 16 Teams erlebt haben. Wie früher alle Spiele zu schauen, wird zu einer Aufgabe für Freaks, die in Wetten-dass... auftreten möchten. Bei entspannter Herangehensweise kommt man jedoch mit dem womöglich sogar etwas bunteren Programm klar, was auch für die Hauptdarsteller gelten sollte: Ein Spiel mehr als vorher muss der Finalist im neuen Verfahren bestreiten. Das erscheint zumutbar.

Die Fifa hat die WM nicht dem Mammon geopfert, wie Kulturpessimisten jetzt behaupten. Solange die WM nur alle vier Jahre stattfindet, ist die rote Linie nicht überschritten. Das Turnier bleibt als Weltereignis eine Ausnahmeerscheinung. Wie lange die Fifa diese Selbstbeschränkung noch aushält, dazu gibt es allerdings keine Versprechen.