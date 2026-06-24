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Deutsche NationalmannschaftDeniz Undav ist ein Ersatzspieler in seiner eigenen Liga

Lesezeit: 8 Min.

Darf er im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador von Anfang an spielen? Deniz Undav (Mitte) hat sich zumindest empfohlen.
Darf er im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador von Anfang an spielen? Deniz Undav (Mitte) hat sich zumindest empfohlen. Jan Woitas/dpa

Deutschland steht bereits sicher im WM-Sechzehntelfinale. Zeit für Rochaden in der Stammelf? Die SZ verrät, wer im weiteren Turnierverlauf die besten Chancen auf Einsatzzeiten hat.

Von Philipp Schneider und Philipp Selldorf

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An diesem Donnerstag trifft Deutschland am letzten Spieltag der Gruppenphase auf Ecuador (22 Uhr, ARD und MagentaTV). Eine Partie, in der Deutschland auch 0:12 oder sogar noch höher verlieren kann, um die Gruppe trotzdem als Tabellenerster zu beschließen. Für die Südamerikaner, die noch kein Tor geschossen haben und nur ein Pünktchen besitzen, geht es hingegen um Sein oder Nichtsein. „Wir werden das Spiel angehen wie ein Finale“, sagte Nadiem Amiri in Winston-Salem. Jeder Sieg tue gut, es gehe darum, im Rhythmus zu bleiben. Den anderen Teams gegenüber sei es wichtig, für einen integren Wettbewerb zu sorgen.

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