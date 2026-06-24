An diesem Donnerstag trifft Deutschland am letzten Spieltag der Gruppenphase auf Ecuador (22 Uhr, ARD und MagentaTV). Eine Partie, in der Deutschland auch 0:12 oder sogar noch höher verlieren kann, um die Gruppe trotzdem als Tabellenerster zu beschließen. Für die Südamerikaner, die noch kein Tor geschossen haben und nur ein Pünktchen besitzen, geht es hingegen um Sein oder Nichtsein. „Wir werden das Spiel angehen wie ein Finale“, sagte Nadiem Amiri in Winston-Salem. Jeder Sieg tue gut, es gehe darum, im Rhythmus zu bleiben. Den anderen Teams gegenüber sei es wichtig, für einen integren Wettbewerb zu sorgen.
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