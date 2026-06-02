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DFB-Elf vor der WMNagelsmanns Need for Speed

Lesezeit: 5 Min.

Schnell unterwegs: Nathaniel Brown (re.) im Testspiel gegen Finnland.
Schnell unterwegs: Nathaniel Brown (re.) im Testspiel gegen Finnland. Kai Pfaffenbach/Reuters

Nathaniel Brown ist sehr schnell und bringt damit eine Eigenschaft ins deutsche Team, die im modernen Fußball essenziell ist. Nur: Damit ist der Außenverteidiger im WM-Kader eher die Ausnahme.

Von Martin Schneider, Mainz

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Nathaniel Brown überlegte. Wer könnte denn schneller sein als er?Brown saß in Herzogenaurach auf einem Stuhl inmitten interessierter Reporter. Der DFB hatte ihn und ein paar weitere Spieler vor dem Abflug in die USA und noch vor dem WM-Test gegen Finnland für Interviews bereitgestellt. Der Frankfurter hatte bis dahin alle Fragen mit für einen 22-jährigen Fußballer bemerkenswerter Ruhe beantwortet, er hatte sogar professionell offengelassen, ob der FC Bayern wirklich Interesse an ihm habe (und wie es ihm dabei gehe). Irgendwann kam das Gespräch auf Browns Geschwindigkeit, und ob sie nicht ein Vorteil sein könnte im Kampf um den Startplatz auf der Linksverteidigerposition gegen David Raum. Wobei zuvor auch seriös gefragt wurde, ob Brown in Sachen Tattoos nicht zu David Raum aufschließen wolle.

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