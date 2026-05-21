26 Spieler, drei Länder, ein Ziel: Deutschland beginnt am 14. Juni seine Mission „fünfter Stern“. Wo kommt die DFB-Elf unter, wer ist überhaupt dabei und wo sehe ich die Deutschland-Spiele?

Am 14. Juni startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in die WM. Ziel ist das Finale am 19. Juli in East Rutherford bei New York City. Wir geben einen Überblick über den DFB-Kader, die Spielorte und das WM-Quartier sowie eine TV-Übersicht zu den deutschen Partien.

DFB-Kader für die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada

26 Spieler durfte Julian Nagelsmann nominieren. Es war schon in den Tagen vor dem Stichtag viel los. So kam unter anderem raus, dass der nach der EM 2024 zurückgetretene Torwart Manuel Neuer wieder dabei ist – als Nummer 1. Insgesamt sind sieben Bayern-Spieler im Kader. Der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund stellen mit je vier Spielern die zweitgrößte Fraktion.

Torwart: Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim), Manuel Neuer (FC Bayern), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim), Manuel Neuer (FC Bayern), Alexander Nübel (VfB Stuttgart) Verteidigung: Joshua Kimmich, Jonathan Tah (beide FC Bayern), Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (beide Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Malick Thiaw (Newcastle United)

Joshua Kimmich, Jonathan Tah (beide FC Bayern), Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (beide Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Malick Thiaw (Newcastle United) Mittelfeld: Jamal Musiala, Alexander Pavlovic, Leon Goretzka, Lennart Karl (alle FC Bayern), Jamie Leweling, Anton Stiller (beide VfB Stuttgart), Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Florian Wirtz (FC Liverpool)

Jamal Musiala, Alexander Pavlovic, Leon Goretzka, Lennart Karl (alle FC Bayern), Jamie Leweling, Anton Stiller (beide VfB Stuttgart), Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Florian Wirtz (FC Liverpool) Angriff: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (FC Arsenal), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United)

Fußball-Weltmeisterschaft : Die Nagelsmänner für Nordamerika Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die WM 2026 in Nordamerika bekanntgegeben. Der Überblick. SZ Plus ...

Die Spielorte der DFB-Elf im Überblick

Zweimal USA, einmal Kanada: Die deutsche Nationalmannschaft bleibt überwiegend im Osten Nordamerikas. Für das Auftaktspiel muss das DFB-Team allerdings in den Süden nach Texas, im NRG Stadium in Houston finden rund 72 000 Menschen Platz.

Gegen die Elfenbeinküste muss die Mannschaft dann nach Kanada. In Toronto steht mit 45 000 Zuschauern das kleinste Stadion in der deutschen Gruppenphase. Hier spielt der Toronto FC und zum Teil die kanadische Rugby-Mannschaft. Für ein Spiel wurde das Stadion für die Toronto Maple Leafs auch einmal zur Eishockey-Arena umfunktioniert.

Das letzte Gruppenspiel bestreitet die Elf von Julian Nagelsmann im WM-Final-Stadion in East Rutherford (New Jersey). Das 82 500 Plätze fassende Stadion teilen sich die NFL-Teams der New York Giants und der New York Jets. Der FC Chelsea krönte sich 2025 im MetLife-Stadium zum Klub-Weltmeister.

Fußball-Weltmeisterschaft 2026 : Alle WM-Spielorte und Stadien im Überblick Zum ersten Mal wird eine Fußball-Weltmeisterschaft in drei Ländern ausgetragen, zum ersten Mal an 16 verschiedenen Spielorten. Ein Überblick über die Stadien der Fußball-WM 2026. Von Marko Zotschew ...

DFB-WM-Quartier in Winston-Salem: Schön, aber weit weg

Die deutsche Nationalmannschaft verbringt ihre Zeit bei der WM in den USA, genauer gesagt in Winston-Salem in North Carolina nahe der Ostküste. Im Graylyn Estate Hotel, das einem kleinen Märchenschloss gleicht, wird es den Spielern und dem Trainerstab an nichts fehlen. Einziges Problem: Die Wege zu den drei Spielorte in der Vorrunde sind relativ lang. Nach Houston ist die Luftlinie etwa 1600 Kilometer, nach Toronto etwa 800 Kilometer und nach New York etwa 700 Kilometer. Wo es ins Sechzehntelfinale hingeht, entscheidet das Abschneiden der DFB-Elf in der Gruppenphase.

Deutsches WM-Quartier : Die zarteste Versuchung, seit es WM-Quartiere gibt Ein Märchenschlösschen mit französischem Touch, nur leider weit weg von den Spielorten: In Winston-Salem sind sie überrascht, dass die Wahl des DFB auf ihre Stadt gefallen ist. Schön ist’s trotzdem. Ein Besuch im deutschen WM-Quartier. SZ Plus Von Boris Herrmann ...

Deutschland-Spiele live im TV - wer überträgt die DFB-Partien?

Mit Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador hat die deutsche Nationalmannschaft eine machbare Gruppe erwischt. Stärkster Gegner ist die Elfenbeinküste um die Top-Spieler Yan Diomande (RB Leipzig) und Amad Diallo (Manchester United). ARD und ZDF sowie der kostenpflichtigen Sender MagentaTV übertragen alle Deutschland-Spiele live im Fernsehen und Livestream.