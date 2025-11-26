Zum Hauptinhalt springen

Sperre auf BewährungRonaldo nach Platzverweis beim WM-Eröffnungsspiel doch nicht gesperrt

Cristiano Ronaldo sah gegen Irland nach einem Ellbogenschlag die rote Karte. Zuvor hatte er mit einer Geste angedeutet, seine Gegenspieler sollten nicht (Foto: Nick Elliott/Imago/Inpho Photography)

Der Portugiese sah in der WM-Qualifikation die rote Karte wegen eines Ellbogenschlags. Der Weltverband Fifa setzt nun aber zwei Spiele Sperre zur Bewährung aus.

Cristiano Ronaldo kann bei der Fußball-Weltmeisterschaft wohl doch bereits im ersten Spiel für Portugal auflaufen. Die Sperre des Stürmers nach seiner roten Karte im Qualifikationsspiel gegen Irland gilt – anders als von vielen erwartet – nur für ein Spiel fix. Zwei weitere Partien sind vom Weltverband Fifa zur Bewährung ausgesetzt. Die feste Sperre für ein Spiel hat der 40-Jährige bereits beim 9:1 seines Nationalteams gegen Armenien abgesessen.

Ronaldo war am 13. November nach einem Ellenbogenschlag gegen Irlands Dara O'Shea vom Platz gestellt worden. Wären die zwei Spiele nicht zur Bewährung ausgesetzt worden, hätte er zum Start seiner Mannschaft beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada im kommenden Sommer zuschauen müssen. Der frühere Weltfußballer peilt seine sechste WM-Teilnahme an. Die zur Bewährung ausgesetzte Zwangspause von zwei weiteren Partien wird nur aktiv, wenn Ronaldo einen weiteren Verstoß ähnlicher Art begeht.

„Wenn Cristiano Ronaldo während der Bewährungszeit einen weiteren Verstoß ähnlicher Art und Schwere begeht, gilt die in der Disziplinarentscheidung festgelegte Sperre automatisch als aufgehoben und die verbleibenden zwei Spiele müssen sofort abgesessen werden“, teilte die Fifa in einem Pressestatement auf Anfrage des Sportinformationsdienstes mit.

Üblicherweise wird für eine Tätlichkeit eine Zwangsauszeit von drei Spielen festgelegt. Die Richter der Fifa können aber auch mildernde oder strafverschärfende Umstände geltend machen. Ersteres ist offenbar passiert. Für Ronaldo war es in seinem 226. Länderspiel der erste Platzverweis.

