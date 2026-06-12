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Brasiliens Falcão im Interview„Ich glaube an die brasilianische Mannschaft – vor allem wegen Ancelotti“

Lesezeit: 8 Min.

Teil der legendären brasilianischen WM-Mannschaft, die 1982 in der zweiten Runde an Italien scheiterte: Paulo Roberto Falcão, rechts beim 3:1 gegen Argentinien mit Diego Maradona.
Teil der legendären brasilianischen WM-Mannschaft, die 1982 in der zweiten Runde an Italien scheiterte: Paulo Roberto Falcão, rechts beim 3:1 gegen Argentinien mit Diego Maradona. Laci Perenyi/Imago

Der ehemalige Weltklassespieler Falcão über seine Freundschaft zum italienischen Trainer der Seleção, die Debatten um Neymar – und darüber, was Fußball mit einer Sambaschule gemein hat.

Interview von Javier Cáceres, Mexiko-Stadt

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Eine Fußball-WM birgt immer auch Nostalgie. Im Falle des ehemaligen brasilianischen Weltklassespielers Paulo Roberto Falcão, 72, bedeutet das den Gedanken an die Fußball-WM 1966 in England. Er verfolgte sie am Radio, und er erinnert sich, „wie Eusébio mich zum Weinen brachte“. Der große Portugiese erzielte zwei der drei Treffer, die für den damals zweimaligen Weltmeister Brasilien das Aus in der Gruppenphase bedeuteten. Aber auch Falcão selbst weckt Nostalgie, oder „saudade“, wie sie in Brasilien sagen. Lange, bevor der Begriff „jogo bonito“ zu einem hohlen Marketing-Claim einer US-Bekleidungsfirma wurde, gab es eine kanariengelb gekleidete Mannschaft, die das verkörperte: das „schöne Spiel“. Die Rede ist von der brasilianischen WM-Elf 1982, trainiert von Telê Santana. Einer der Giganten des damaligen brasilianischen Mittelfelds war neben Zico, Sócrates und Toninho Cerezo auch Falcão.  Er wurde bei SC Internacional de Porto Alegre groß, wechselte 1980 in die Serie A zur AS Roma und spielte dort an der Seite des heutigen brasilianischen Nationaltrainers Carlo Ancelotti, den er einen Freund nennt. Zum Interview meldet er sich per Videocall aus seinem Wohnzimmer in Porto Alegre und lehnt sich in einem Ohrensessel zurück.

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