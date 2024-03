Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Der Sommer 2006 in Deutschland: Die Fußball-WM im eigenen Land wird zum umjubelten "Sommermärchen". In Wahrheit hat dieses Turnier zwar nie so hell und rein gestrahlt, wie man das rückblickend gerne erzählt hat - die Vergabe und die Organisation wurden über die Jahre immer wieder von dubiosen Vorgängen flankiert. Aber erst neun Jahre später, im Herbst 2015, kommt es zum großen Knall: Da fliegt eine Millionenschieberei um den ehemaligen WM-Chef Franz Beckenbauer und den früheren Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus auf. In der Folge ermittelte die Justiz in der Sache, in Deutschland und in der Schweiz, recherchierten Medien, ließ auch der Deutsche Fußball-Bund kostspielige Ermittlungen anstellen. Und nun, weitere neun Jahre später, beginnt vor dem Landgericht Frankfurt der Strafprozess. Die wichtigsten Fakten zu dem Gerichtsverfahren im Überblick.