Wiesbaden will in Aue Auftakt-Niederlage vergessen lassen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden will den Fehlstart in der 2. Fußball-Bundesliga korrigieren. Nach der 1:2-Heimpleite zum Auftakt gegen Mitaufsteiger Karlsruher SC streben die Hessen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Erzgebirge Aue mindestens einen Punkt an. "Es geht darum, die Mentalität wieder auf den Platz zu bringen, die die Jungs sonst auszeichnet. Wir wollen eine Reaktion zeigen", sagte SVWW-Trainer Rüdiger Rehm am Freitag.