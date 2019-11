Wiesbaden (dpa/lhe) – Herber Rückschlag statt Aufbruchstimmung: Fußball-Zweitligist SV Wehen Wiesbaden hat nach dem jüngsten Aufwärtstrend einen deutlichen Dämpfer hinnehmen müssen. In einem turbulenten Spiel verlor das Tabellenschlusslicht am Samstag gegen Holstein Kiel mit 3:6 (2:4). "Wenn du so fahrlässig und schlecht verteidigst, kannst du nicht den Anspruch haben, ein Fußballspiel zu gewinnen. So hast du keine Chance", sagte der frustrierte Trainer Rüdiger Rehm.

Insbesondere die ersten 60 Spielminuten hatten es in sich. Acht Treffer und drei Eingriffe des Videoschiedsrichters sorgten für ein Spektakel. Und trotz der am Ende deutlichen Pleite hatten die Gastgeber lange die Chance, nochmal ins Spiel zurückzukommen. "Wenn wir das 4:5 machen, sind wir wieder zurück", betonte auch Sascha Mockenhaupt. Doch dazu kam es nicht. Denn beide Mannschaften vergaben in der zweiten Hälfte zahlreiche Chancen.

Dabei lief es aus Sicht der Wiesbadener zunächst noch gut. Manuel Schäffler brachte die Gastgeber vor 4053 Zuschauern mit 1:0 in Führung (5. Minute/Foulelfmeter), doch im Anschluss zog Kiel davon. Emmanuel Iyoha (8.), Alexander Mühling (21., 27./Handelfmeter) und Janni Serra (29.) sorgten noch in der ersten halben Stunde für eine komfortable 4:1-Führung. Salih Özcan (50.) erhöhte nach der Pause zum 5:2, ehe Schäffler erneut verkürzte (52.). Den 6:3-Endstand besorgte Jonas Meffert (90.+4).

"Uns fehlt die Balance zwischen der Offensive und der Defensive", bemängelte auch Sportchef Christian Hock. Somit hat der SV Wehen die Chance verpasst, den letzten Tabellenplatz abzugeben und steht in den kommenden Wochen weiter ordentlich unter Zugzwang.