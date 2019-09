Wiesbaden (dpa/lhe) - Fußball-Zweitligist SV Wehen Wiesbaden ist nach dem schlechten Saisonstart noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat Stefan Aigner verpflichtet. Der 32 Jahre alte Offensivspieler kommt vom KFC Uerdingen und erhält beim Aufsteiger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Das teilten die Hessen am Sonntag mit.

"Stefan zeichnet neben seiner immensen Erfahrung seine großartige Mentalität aus. Darüber hinaus hat er all das, was einen Fußballer ausmacht - ein gutes Tempo, eine enorme Einsatzbereitschaft und einen unbändigen Willen", erklärte SVWW-Sportdirektor Christian Hock.

Aigner absolvierte 126 Bundesligapartien, davon zwischen 2012 bis 2016 insgesamt 121 für Eintracht Frankfurt. In der 2. Liga lief er 148 Mal auf. Zuletzt kickte Aigner für den Drittligisten Uerdingen. "Ich bin fit und habe große Lust auf den SVWW und die 2. Liga. Die Gespräche mit Christian Hock und Rüdiger Rehm waren sehr gut. Jetzt will ich versuchen, meine Qualitäten einzubringen und so der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen", sagte der Flügelspieler.