Wiesbaden (dpa/lhe) - Den SV Wehen Wiesbaden plagen vor dem Zweitliga-Gastspiel beim SV Sandhausen große Personalprobleme. Der Tabellenletzte muss in der Partie am Montag (20.30 Uhr/Sky) definitiv auf die Langzeitverletzten Jules Schwadorf, Patrick Schönfeld, Arthur Lyska, Marc Wachs und Philipp Tietz sowie den gesperrten Daniel-Kofi Kyereh verzichten. Zudem ist der Einsatz von Niklas Dams, Tobias Mißner, Stefan Aigner und Marcel Titsch Rivero fraglich. Immerhin steht Torwart Heinz Lindner voraussichtlich zur Verfügung, nachdem der Österreicher wegen einer Erkältung unter der Woche nicht trainieren konnte.

Die seit drei Spielen ungeschlagenen Hessen fahren dennoch zuversichtlich nach Sandhausen, wo sie mit einem Erfolg die Rote Laterne an Dynamo Dresden weiterreichen können. Trainer Rüdiger Rehm fordert von seinem Team daher die Gier, Laufstärke und Intensität aus den siegreichen Spielen gegen Osnabrück und in Stuttgart. "Es wird intensiv und da müssen wir dagegenhalten. Wenn wir das nicht tun, werden wir dort nicht als Sieger vom Platz gehen", sagte Rehm und betonte: "Wir sind nicht in der Situation, in der wir mal schauen können, was so herauskommt. Wir müssen weiter punkten."

Ein besonderes Spiel wird es für Abwehrspieler Moritz Kuhn, der von 2014 bis 2017 für den SVS kickte. "Ich freue mich auf die alten Kollegen", sagte der 28-Jährige.