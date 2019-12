Wiesbaden (dpa) - Der SV Wehen Wiesbaden tritt im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga auf der Stelle. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm kam am Sonntag gegen Darmstadt 98 nicht über ein 0:0 hinaus und bleibt weiterhin 17. der Tabelle. Vor 8034 Zuschauern in der ersten Zweitliga-Begegnung der beiden hessischen Teams in Wiesbaden sah Darmstadts Victor Pálsson nach Videobeweis die Rote Karte (75.). Darmstadt belegt den 13. Platz.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase entwickelte sich eine muntere Partie. Die Gäste, die etwas mehr vom Spiel hatten, wurden vor allem mit Fernschüssen gefährlich, die Wehen-Keeper Heinz Lindner jedoch teils stark parierte. Die Gastgeber hatten mit einem Kopfball von Niklas Dams (39.) die beste Gelegenheit, Lilien-Kapitän Fabian Holland rettete auf der Linie.

Nach der Pause begannen die Wiesbadener zunächst druckvoll, doch dann verflachte die Partie. Nach einem rüden Foul an Stefan Aigner sah Pálsson zunächst Gelb. Nach Videobeweis revidierte Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck seine Entscheidung und stellte den Isländer vom Platz. In der Schlussphase kamen beide Teams noch zu einigen Gelegenheiten, ein Treffer gelang jedoch nicht mehr.