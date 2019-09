Wiesbaden (dpa/lhe) - Im siebten Anlauf will der SV Wehen Wiesbaden endlich den ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga landen. Der Aufsteiger und Tabellenletzte tritt am Samstag (13.00 Uhr/Sky) allerdings gegen die Arminia aus Bielefeld an, die zuletzt 2:0 bei Hannover 96 gewonnen hat und derzeit Dritter ist. "Im Moment ist es zermürbend. Wir müssen den Glauben, zu Hause Spiele gewinnen zu können, wieder zurückholen. Darum geht es, diese Mentalität wieder zu bekommen", erklärte Trainer Rüdiger Rehm am Donnerstag.

Zuletzt hatte seine Mannschaft beim 1:2 in Fürth in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer kassiert. Rehm will die positiven Aspekte aus dieser weiteren Lehrstunde herausziehen. "Den Systemwechsel haben wir gut hinbekommen. Wir müssen an uns glauben und positiv sein. Nur gemeinsam kommen wir da raus", betonte der 40-Jährige. Die Mannschaft habe auch gut trainiert. "Wir wollen brutale Wucht entgegenwerfen." Verein, Mannschaft und Fans müssten jetzt alles raushauen: "Dann bin ich mir sicher, dass der Klassenerhalt klappt."