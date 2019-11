Ärger bei Tabellenführer HSV über Remis in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa) - Der Hamburger SV hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zwar verteidigt, dabei aber wichtige Punkte spät abgegeben. Das Team von Trainer Dieter Hecking kam am Sonntag trotz großer Überlegenheit nicht über ein 1:1 (0:0) bei Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hinaus. Der HSV liegt in der Tabelle trotzdem weiter vor der punktgleichen Arminia aus Bielefeld (25 Punkte) und dem VfB Stuttgart (23).

Vor 9200 Zuschauern erzielte David Kinsombi (48. Minute) in seiner Heimat gegen seinen früheren Verein das Führungstor. Ausgerechnet der ehemalige Hamburger Regionalliga-Spieler Törles Knöll glich kurz nach seiner Einwechselung für die Gastgeber in der Nachspielzeit nach einer Ecke mit dem ersten Schuss der Wiesbadener in der zweiten Halbzeit aus. Wehens Stefan Aigner war zuvor mit einer Roten Karte nach einem groben Foulspiel (57.) vom Platz geflogen.

"Was wir uns in der 2. Halbzeit ankreiden lassen müssen, dass wir kein Tor mehr gemacht haben", meinte Kinsombi beim TV-Sender Sky. "Wir haben hier zwei Punkte liegen lassen." Teamkollege Tim Leibold sah das ähnlich: "Die Ursache war, dass wir nicht das zweite, dritte und vierte Tor nachgelegt haben. Es ist dämlich und extrem ärgerlich. Das waren zwei verschenkte Punkte."

Der Tabellenführer aus dem Norden wollte nach dem Pokal-Aus gegen den Liga-Rivalen VfB Stuttgart Wiedergutmachung und den Spitzenplatz mit einem weiteren Sieg festigen. Ohne den am Oberschenkel verletzten Kapitän Aaron Hunt begegneten sich Aufsteiger und Gäste zunächst aber auf Augenhöhe.

Die ersten Chancen hatte der Aufsteiger: Jeremias Lorch (8.) und Maximilian Dittgen (13.) verfehlten mit ihren Schüssen nur knapp, auf der Gegenseite konnte Wehens Torhüter Lukas Watkowiak einen Schuss von Lukas Hinterseer (9.) glänzend entschärfen. Watkowiak spielte anstelle des mit muskulären Problemen fehlenden Stammkeepers Heinz Lindner.

Wehen agierte druckvoll, aber ohne Effizienz: Aigner (20.) vergab die beste Chance der ersten Halbzeit, als er nach einem Fehler von Rick van Drongelen alleine aufs Tor zulief, dann aber am herauseilenden Daniel Heuer Fernandes scheiterte. Für den HSV hatte Sonny Kittel die beste Chance, doch seinen flachen Abschluss (29.) kratzte Wehens Verteidiger Niklas Dams von der Torlinie.

Nach dem Wechsel übernahm der HSV dann die Kontrolle. Nach einem Schuss von Leibold patzte Watkowiak, der freistehende Kinsombi musste nur noch zur Führung einschießen. Als wenige Minuten später Aigner nach einer durch den Videobeweis herbeigeführten Roten Karte vom Platz gestellt wurde, sah die Hecking-Elf lange aus wie der sichere Sieg. Bis Joker Knöll spät doch noch für den Ausgleich sorgte.