Die Sommermärchen-Affäre um eine weiterhin ungeklärte Millionenzahlung der Organisatoren der Fußball-WM 2006 in Deutschland hat für den damaligen WM-Chef Franz Beckenbauer und seine Mitstreiter keine sportrechtlichen Konsequenzen. Laut einem am Donnerstag vom Weltverband publizierten Beschluss der rechtsprechenden Kammer der Fifa-Ethikkommission seien sämtliche Handlungen der deutschen WM-Macher im Zusammenhang mit der Affäre verjährt und könnten nicht mehr verfolgt werden - ungeachtet eines möglichen Fehlverhaltens. Ein Prozess in der gleichen Angelegenheit gegen Zwanziger, seinen Amtsnachfolger Wolfgang Niersbach und Schmidt vor dem Schweizer Bundesgericht in Bellinzona war im vergangenen Frühjahr ebenfalls wegen Verjährung abgebrochen worden.