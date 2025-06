Der belgische Fußballstar Kevin De Bruyne setzt seine erfolgreiche Karriere beim italienischen Meister SSC Neapel fort. Der Klub vermeldete den Transfer am Donnerstagnachmittag als perfekt. De Bruyne verlässt Manchester City nach zehn Jahren ablösefrei.Medienberichten zufolge unterschreibt der 33-Jährige in Neapel einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison. „Kevin ist stolz, einer von uns zu sein“, schrieb der Verein in den sozialen Netzwerken.