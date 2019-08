Offen ließ Schreuder am Donnerstag, ob Rekordtransfer Diadie Samassékou in der Startelf ran darf: Der Fußballprofi aus Mali, für zwölf Millionen Euro Ablöse von RB Salzburg gekommen und beim 0:1 in Frankfurt mit einem Kurzeinsatz, hat im Mittelfeld viel Konkurrenz. "Grundsätzlich kann er spielen, aber wir haben natürlich mehrere gute Spieler. Für jeden Neuen ist es zunächst schwer, direkt in die Mannschaft reinzukommen", sagte Schreuder. Samassékou mache es bis jetzt sehr gut.