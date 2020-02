Gelsenkirchen (dpa) - Schalkes Trainer David Wagner rechnet mit einem längeren Ausfall von Fußball-Profi Daniel Caligiuri.

"Leider hat er sich schwerwiegend am Knie verletzt, eine Innenbandverletzung. Er wird sicher längerfristig ausfallen", sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten nach dem 3:2-Pokalsieg nach Verlängerung (2:2, 0:2) im Achtelfinale gegen Hertha BSC.

Eine weitere Untersuchung am Mittwoch soll das genaue Ausmaß der Verletzung aufzeigen. Caligiuri hatte in der 76. Minute den 1:2-Anschlusstreffer für Schalke erzielt, musste kurz vor Ende der regulären Spielzeit aber ausgewechselt werden und konnte in der Verlängerung nicht mehr weiterspielen.

Zudem steht im kommenden Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Paderborn am Samstag auch Jonjoe Kenny nicht zur Verfügung. Der Rechtsverteidiger hat laut Wagner im Training einen Bänderriss und eine Kapselverletzung im Sprunggelenk erlitten. Noch fraglich ist auch, ob Suat Serdar (Sprunggelenkverletzung) bis zum Samstag fit wird.