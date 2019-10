Aachen (dpa) - Trotz des 8:0-Auswärtssieges im Hinspiel hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen die Ukrainerinnen ihr Team gewarnt.

"Wir sind uns sicher, dass der Gegner aus dem Hinspiel gelernt hat", sagte Voss-Tecklenburg einen Tag vor der Partie der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft in Aachen (14.00 Uhr/ARD). "Es wird daher wieder ganz viel mit uns zu tun haben, wie wir auf das Spielfeld gehen und wie wir unser Spiel durchziehen können."

Nach einem 10:0 gegen Montenegro und dem 8:0 gegen die Ukraine führt die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes ihre Qualifikationsgruppe für die Europameisterschaft 2021 in England souverän an und strebt nun im dritten Spiel den dritten Sieg an. "Ich gehe davon aus, dass die Ukrainerinnen kämpferisch mehr zeigen werden, sich voll in die Zweikämpfe hauen und sich nicht noch mal acht Tore reindrücken lassen", sagte Abwehrspielerin Johanna Elsig von Turbine Potsdam.